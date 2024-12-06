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Bakanlık gıda teröristleri listesini güncelledi! Sucukta mekanik kıyma

Taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları üretenleri Tarım ve Orman Bakanlığı ifşalamaya devam ediyor. Bakanlık hileli ürünler listesine yeni ürün ve firmaları da ekledi. Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesinde Afyonkarahisar’da üretim yapan Hambaloğlu’nun ısıl işlem görmüş piliç sucuğunda mekanik ayrılmış kanatlı eti olduğu belirlendi. Öte yandan Helvacı Sabri’nin üzüm pekmezine şeker ilavesi yaptığı, birçok zeytinyağı markasında da Tohum Yağları Karıştırıldığı tespit edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.12.2024 11:12
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Bakanlık gıda teröristleri listesini güncelledi! Sucukta mekanik kıyma

Gıdada hilenin önüne geçmek için harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.

YENİ FİRMALAR LİSTEYE EKLENDİ

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

YENİ LİSTE BİRÇOK FİRMA

5 Aralık tarihli listede sucuk, kaşar peyniri, pekmez, zeytinyağı ve baharat gibi ürünlerde hile yapıldığı görüldü.

PİLİÇ SUCUKTA HİLE

Afyonkarahisar'da üretim yapan "Hambaloğlu" adlı markanın ısıl işlem görmüş piliç sucuğunda "mekanik ayrılmış kanatlı eti" tespit edildi.

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Hambaloğlu adlı firmanın sosyal medyada aktif olduğu görülürken, yaptığı kampanyalar dikkat çekti.

Firma başlattığı yaz kampanyasının devam ettiğini takipçileriyle paylaşırken, bir kadının hijyen kurullara uymadan imalathaneye girdiği görüldü.

5 KİLO SUCUK 1250 TL!

Firma en son eylül ayında dev kampanya düzenlerken, 5 kg sucuğu 1250 TL'ye sattı. Firmanın sattığı sucuğun dana mı piliç mi olduğu belirtilmedi.

Listede Helvacı Sabri'nin üzüm pekmezinde şeker ilavesi tespit edildi.

BİRÇOK ZEYTİNYAĞI MARKASINDA HİLE

Öte yandan listede Balıkesir'in Gönen ilçesinde üretilen çok sayıda firmanın zeytinyağı diye tohum yağı sattığı tespit edildi.

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