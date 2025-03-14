Ece Gürel’in ölümü sonrası trend oldu! Orman banyosu, kahkaha yogası: Günlük maliyeti 10 bin TL

Peki bu tarz etkinliklerin nasıl yapılıyor? Maliyetleri ne kadar? İşte detaylar…

Kağıthane'deki evinden 2 Mart günü ayrılan ve gittiği Belgrad Ormanı'nda 4 gün sonra sağ olarak bulunsa da kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Ece Gürel ardından onlarca soru bıraktı. Gürel'in sosyal medya hesabında ilgilendiği konularla gündemdeki yerini korurken, vatandaşlar Orman Banyosu, Çığlık Terapisi, Doğa terapisi Cadılık eğitimi gibi konulara çok merak salmaya başladı.

Orman banyosu 1982'de Japonya'da şehirli nüfusu ormanları cazip kılmak için ortaya atılmış bir kavram olarak biliniyor. Banyodan kasıt orman içerisinde insanın kendini doğaya ve yeşile bırakması. Orman banyosunun kan basıncı, stres, anksiyeteyi ve hormanları düzenlediği öne biliniyor. Japon araştırmacılar, orman banyosunun olumlu etkilerinden birinin de ağaçların kokusundan geldiğini düşünüyor. Birçok ağaç, kendi yaydıkları aromatik kimyasallarla bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Ülkemizde bir ailenin günlük orman banyosu maliyeti 10 bin liradan başlıyor.

Ormanda yeni trend görenleri şaşırtıyor (AHABER)

KAHKAHA YOGASI

Sabah'ın haberine göre Hintli Tıp doktoru Dr. Madan Kataria tarafından 1995'te keşfedilmiş ve bugün 100 ülkede binlerce kahkaha kulübü bulunmaktadır. Kahkaha yogası istekle yapıldığında bedenin gerçek ve sahte kahkahayı ayırt edemediği gerçeğine dayanır. Kahkaha gerçek de sahte de olsa aynı fizyolojik ve psikolojik faydalardan yararlanılır.

Kahkaha grup içinde bir egzersiz olarak başlatılır ve göz kontağı kurarak, çocukça oyunlarla kısa sürede gerçek ve bulaşıcı bir kahkahaya dönüşür. Duygu durumunu yükseltir. Endorfin salgılatarak gün boyu neşeli olmanızı sağlar. Stresi azaltır, özgüveni arttırır, bedenin ve beynin oksijen alımını yükseltir. Turlar halinde yapılan yoganın maliyeti günlük en az 5 bin lira olarak biliniyor.