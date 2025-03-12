‘Büyü var’ deyip vatandaşı dolandırdılar! Eski sevgiliyi geri getirme 15 bin TL | Ece Gürel sonrası tekrar gündeme geldi

Sözde büyücüler sosyal medyada vatandaşları kandırdı (AHABER ARŞİV) BU YALANLARA KANMAYIN

Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Santav sosyal medya platformlarında medyum, falcı ve astrolog olarak kendini tanıtan kişilerin, özellikle duygusal boşluk içindeki insanları hedef aldığını belirtti. Santav, bu tür tuzaklardan korunmak için, bireylerin sosyal medya içeriklerine karşı daha bilinçli ve dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Sözde büyücüler sosyal medyada vatandaşları kandırdı (AHABER ARŞİV) SPİRİTÜEL AKIMLAR TEHLİKE ARZ EDİYOR

Astrolojiyle başlayan ve cadılık eğitimleri, çığlık atma seansları, bilinçaltı temizliği, kuantum sıçraması, Hinduizm ve Budizm'de kişinin arınmak için yaptığı yoga gibi birçok bilim dışı yöntemlere kadar gidebilen spiritüel akımlar, tehlike arz ediyor.