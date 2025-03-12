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‘Büyü var’ deyip vatandaşı dolandırdılar! Eski sevgiliyi geri getirme 15 bin TL | Ece Gürel sonrası tekrar gündeme geldi

Belgrad Ormanı'na gittikten sonra kaybolan ve arama çalışmalarının 4. gününde bulunan mimar Ece Gürel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gürel’in, büyüye olan ilgisi dikkatleri bu yöne çekti. Sosyal medyada “Büyü var” denilerek çok sayıda vatandaş dolandırıcıların tuzağına düşüyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.03.2025 07:11 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 08:56
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‘Büyü var’ deyip vatandaşı dolandırdılar! Eski sevgiliyi geri getirme 15 bin TL | Ece Gürel sonrası tekrar gündeme geldi

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra sağ bulunan ancak hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden Ece Gürel'in tarot ve kurşun dökme ile ilgilendiği öğrenildi.

Ece Gürel hayatını kaybettiEce Gürel hayatını kaybetti

Gürel'in sosyal medyada paylaştığı içeriklerde astroloji ve spiritüel uygulamalara olan ilgisi dikkat çekerken, sosyal medyada çok sayıda hesabın sözde büyü yaptığını iddia ederek vatandaştan binlerce lira talep etmesi dikkat çekti.

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Sözde büyücüler sosyal medyada vatandaşları kandırdı (AHABER ARŞİV)Sözde büyücüler sosyal medyada vatandaşları kandırdı (AHABER ARŞİV)

15 BİN TL İSTİYORLAR
Sabah'ın haberine göre "Medyum" ve "büyücü" unvanlarıyla tanıtım yapan sahtekârlar, eski sevgilileri geri getirme veya büyü bozma gibi vaatlerle vatandaşlardan 1000 TL ile 15 bin TL arasında ücret talep ediyor. Bu hesaplar, ödeme aldıktan sonra mağdurlardan şantajla daha fazla para talep edebiliyor.

Sözde büyücüler sosyal medyada vatandaşları kandırdı (AHABER ARŞİV)Sözde büyücüler sosyal medyada vatandaşları kandırdı (AHABER ARŞİV)

Şikayetler, sosyal medya platformlarında giderek artarken, mağdurlar yaşadıkları dolandırıcılık olaylarını paylaşarak dikkat çekiyor.

Sözde büyücüler sosyal medyada vatandaşları kandırdı (AHABER ARŞİV)Sözde büyücüler sosyal medyada vatandaşları kandırdı (AHABER ARŞİV)

GERÇEKLİKTEN KOPARIYOR
Psikiyatr Doç. Dr. Armağan Samancı, sosyal medyanın yaratmış olduğu hayali dünyada, bireylerin kendilerini daha iyi hissetme arayışı içinde olduklarını ve bunun sonucunda ruhsal bozukluklara yol açabileceğini belirtiyor. "Dissosiyatif bozukluk" adı verilen ruhsal durum, bireylerin gerçeklikten koparak çözüm arayışına girmelerine neden olabiliyor.

Sözde büyücüler sosyal medyada vatandaşları kandırdı (AHABER ARŞİV)Sözde büyücüler sosyal medyada vatandaşları kandırdı (AHABER ARŞİV)

Kastamonu Üniversitesi'nden Akademisyen Mustafa Denizlioğlu, bu tür sahtekarların şarlatanlık yaparak insanların gerçeklik algısını manipüle ettiğini ve dolandırıcılık yapıp toplumun güvenini sarsmaya devam ettiklerini söyledi.

Sözde büyücüler sosyal medyada vatandaşları kandırdı (AHABER ARŞİV)Sözde büyücüler sosyal medyada vatandaşları kandırdı (AHABER ARŞİV)

BU YALANLARA KANMAYIN
Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Santav sosyal medya platformlarında medyum, falcı ve astrolog olarak kendini tanıtan kişilerin, özellikle duygusal boşluk içindeki insanları hedef aldığını belirtti. Santav, bu tür tuzaklardan korunmak için, bireylerin sosyal medya içeriklerine karşı daha bilinçli ve dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Sözde büyücüler sosyal medyada vatandaşları kandırdı (AHABER ARŞİV)Sözde büyücüler sosyal medyada vatandaşları kandırdı (AHABER ARŞİV)

SPİRİTÜEL AKIMLAR TEHLİKE ARZ EDİYOR
Astrolojiyle başlayan ve cadılık eğitimleri, çığlık atma seansları, bilinçaltı temizliği, kuantum sıçraması, Hinduizm ve Budizm'de kişinin arınmak için yaptığı yoga gibi birçok bilim dışı yöntemlere kadar gidebilen spiritüel akımlar, tehlike arz ediyor.

Sözde büyücüler sosyal medyada vatandaşları kandırdı (AHABER ARŞİV)Sözde büyücüler sosyal medyada vatandaşları kandırdı (AHABER ARŞİV)

Diyanet işleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, astroloji ile başlayan "cadımık" adı altında yaygınlaşan eğilimlere karşı uyardı. Kurul, yoga merkezlerinin, kendilerini dinlerden bağımsız "zihinsel arınma" merkezi olarak tanımladığını, ancak yoganın her bakımdan dini bir ritüel olduğunu vurgulayarak, başka dinlere ve inançlara ait ibadet şekillerinden medet umulmasının ve bunları benimsenmesinin doğru olmadığına dikkat çekti. Ankara Aksa Camii İmamı Ömer Türkan, "Bizim Müslüman olarak astroloji, yoga, ruhun arındırılması gibi akımlara karşı duruşumuzun net olması gerekiyor" dedi.

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