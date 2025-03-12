Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel sırra kadem bastı! Önce adını değiştirdi sonra hesabı kapattı
Peyzaj mimarı Ece Gürel, Belgrad Ormanı’na gideceğini söyleyerek evden ayrıldıktan dört gün sonra ormanlık alanda bulundu. Hastaneye kaldırılan Gürel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay büyük yankı uyandırırken, en çok dikkat çeken isim ise eşi Sezer Gürel oldu. Ece Gürel’in bulunmasının hemen ardından Sezer Gürel, sosyal medya hesabından “Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun sevgilim. İyi ki doğdun.” şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımın zamanlaması ve içeriği kamuoyunda şaşkınlık yaratırken, Sezer Gürel kısa süre sonra Instagram kullanıcı adını değiştirdi ve birkaç gün içinde sosyal medya hesabını kapattı.
Peyzaj mimarı Ece Gürel, 10 gün önce ailesine ve arkadaşlarına Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıktı.
GÜNLER SONRA BULUNDU
Gürel'den haber alamayan yakınları ise olayı ekiplere bildirmiş ev Gürel'i arama çalışmaları başlamıştı. Yapılan arama çalışmalarının ardından Ece Gürel kaybolduktan dört gün sonra sağ olarak bulundu.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılan Gürel, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.