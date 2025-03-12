Yaşam

Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel sırra kadem bastı! Önce adını değiştirdi sonra hesabı kapattı

Peyzaj mimarı Ece Gürel, Belgrad Ormanı’na gideceğini söyleyerek evden ayrıldıktan dört gün sonra ormanlık alanda bulundu. Hastaneye kaldırılan Gürel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay büyük yankı uyandırırken, en çok dikkat çeken isim ise eşi Sezer Gürel oldu. Ece Gürel’in bulunmasının hemen ardından Sezer Gürel, sosyal medya hesabından “Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun sevgilim. İyi ki doğdun.” şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımın zamanlaması ve içeriği kamuoyunda şaşkınlık yaratırken, Sezer Gürel kısa süre sonra Instagram kullanıcı adını değiştirdi ve birkaç gün içinde sosyal medya hesabını kapattı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel sırra kadem bastı! Önce adını değiştirdi sonra hesabı kapattı

Peyzaj mimarı Ece Gürel, 10 gün önce ailesine ve arkadaşlarına Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıktı.

Ece Gürel (DHA)Ece Gürel (DHA)

GÜNLER SONRA BULUNDU

Gürel'den haber alamayan yakınları ise olayı ekiplere bildirmiş ev Gürel'i arama çalışmaları başlamıştı. Yapılan arama çalışmalarının ardından Ece Gürel kaybolduktan dört gün sonra sağ olarak bulundu.

Ece Gürel ormanda bulundu (AA)Ece Gürel ormanda bulundu (AA)

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılan Gürel, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sezer Gürel (AA)Sezer Gürel (AA)

EŞİ SEZER GÜREL'İN YAPTIKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Gürel'in ölümü kamuoyunda büyük bir yankı uyandırırken, Gürel'i ölüme götüren süreç ise hala tam olarak netleştirilemedi. Spiritüel konulara merakı olduğu, astronomi eğitimi aldığı ve cadılık eğitimine başladığı iddia edilen Ece Gürel hakkındaki bu söylentiler ailesi tarafından yalanlanırken, eşi Sezer Gürel'den dikkat çeken adımlar geldi.

ECE GÜREL'İN EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK

"YENİ HAYATININ İLK GÜNÜ KUTLU OLSUN SEVGİLİM"

Ece Gürel'in bulunmasının hemen arından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sezer Gürel, bahsi geçen paylaşımda, "Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun sevgilim. İyi ki doğdun, sevgilim" şeklinde ifadelere yer verdi.

Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel'in hesabı (Instagram)Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel'in hesabı (Instagram)

ADINI DEĞİŞTİRİP HESABI KAPATTI

Sezer Gürel'in bu paylaşımı tartışmaları da beraberinde getirirken, Gürel, Instagram kullanıcı adını 'sezargurel'den 'hardaleces'e çevirmişti. Bu değişikliğin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra ise tüm sosyal medya hesaplarını kapatarak adeta ortadan kayboldu.

Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel'in hesabı (Instagram)Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel'in hesabı (Instagram)

PROFİLİNDEKİ SAYILAR NE ANLAMA GELİYOR?

Öte yandan, Sezer Gürel'in sosyal medya profilindeki sayılar da dikkat çeken unsurlardan biriydi. Gürel'in Instagram hesabında yer alan "91688 419 818719 914481" rakamlarının, Grabovoi Sayıları'nı ifade ettiği ortaya çıktı.

SAYILARIN BİR ARAYA GELDİĞİNDE FREKANS OLUŞTURDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Rus bilim insanı Grigori Petrovich Grabovoi tarafından geliştirilen bu sayılar, bir araya geldiklerinde bir frekans oluşturduğu iddiasıyla biliniyor. Bu frekansların, insanlığın bozulan yaşam düzenini yeniden dengeleyebileceğine inanılıyor.

Yıllardır sayılar ve frekanslar üzerine çalışmalar yapan Grabovoi, yalnızca fiziksel sorunlarda değil, beklentilerle ilgili problemlerde de bu sayılar aracılığıyla nedenleri değiştirebileceğimizi öne sürüyor.

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