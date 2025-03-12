Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel sırra kadem bastı! Önce adını değiştirdi sonra hesabı kapattı

Sezer Gürel (AA)

EŞİ SEZER GÜREL'İN YAPTIKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Gürel'in ölümü kamuoyunda büyük bir yankı uyandırırken, Gürel'i ölüme götüren süreç ise hala tam olarak netleştirilemedi. Spiritüel konulara merakı olduğu, astronomi eğitimi aldığı ve cadılık eğitimine başladığı iddia edilen Ece Gürel hakkındaki bu söylentiler ailesi tarafından yalanlanırken, eşi Sezer Gürel'den dikkat çeken adımlar geldi.

"YENİ HAYATININ İLK GÜNÜ KUTLU OLSUN SEVGİLİM"

Ece Gürel'in bulunmasının hemen arından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sezer Gürel, bahsi geçen paylaşımda, "Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun sevgilim. İyi ki doğdun, sevgilim" şeklinde ifadelere yer verdi.