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Cadılık ve büyü eğitimi derken büyük vurgun ortaya çıktı

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra ölü bulunan Ece Gürel’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma, dikkatleri sosyal medya üzerinden "büyü" adı altında faaliyet gösteren dolandırıcılara çevirdi. Yapılan araştırmalarda, Gürel’in cadılık ve büyücülük üzerine eğitimler aldığı iddia edilirken, sosyal medyada "büyü bozma" ve "bağlama büyüsü yapma" gibi vaatlerle insanları dolandıran şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Sakarya merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcıların büyü bozma ve çeşitli mistik işlemler adı altında vatandaşlardan toplamda 87 milyon TL haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 14.03.2025 22:14 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 22:16
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Cadılık ve büyü eğitimi derken büyük vurgun ortaya çıktı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında çeşitli ritüel ve büyü iddialarıyla insanlarla iletişime geçerek onları dolandırdığı belirlenen şüphelilere soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya merkezli Şanlıurfa, Mersin, Kayseri, Yozgat, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, İstanbul, Manisa ve Eskişehir'de yapılan baskınlarda 28 kişiyi yakalarken bunlardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çeşitli ritüel ve büyü iddialarıyla insanları 87 milyon TL dolandırdılar / DHAÇeşitli ritüel ve büyü iddialarıyla insanları 87 milyon TL dolandırdılar / DHA

87 MİLYON TL'LİK VURGUN!

Sosyal medyada sahte hesap açan şüphelilerin büyü bozma, bağlama büyüsü yapma, aile sorunlarını çözme gibi vaatlerle insanları dolandırdığı saptandı. Şüphelilerin dini duyguları istismar edip, yüksek meblağlarda para talep ettiği ve toplam 87 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada büyü bozma vaadiyle kandıran şüpheliler yakalandı / DHASosyal medyada büyü bozma vaadiyle kandıran şüpheliler yakalandı / DHA

28 KİŞİ YAKALANDI BUNLARDAN 5'İ TUTUKLANDI

Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 28 kişiden 5'i tutuklanırken, 4 kişi savcılıkça, 19 kişi ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Büyü soruşturmasında 28 kişi yakalandı / DHABüyü soruşturmasında 28 kişi yakalandı / DHA

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