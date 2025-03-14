Cadılık ve büyü eğitimi derken büyük vurgun ortaya çıktı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında çeşitli ritüel ve büyü iddialarıyla insanlarla iletişime geçerek onları dolandırdığı belirlenen şüphelilere soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya merkezli Şanlıurfa, Mersin, Kayseri, Yozgat, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, İstanbul, Manisa ve Eskişehir'de yapılan baskınlarda 28 kişiyi yakalarken bunlardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çeşitli ritüel ve büyü iddialarıyla insanları 87 milyon TL dolandırdılar / DHA

87 MİLYON TL'LİK VURGUN!

Sosyal medyada sahte hesap açan şüphelilerin büyü bozma, bağlama büyüsü yapma, aile sorunlarını çözme gibi vaatlerle insanları dolandırdığı saptandı. Şüphelilerin dini duyguları istismar edip, yüksek meblağlarda para talep ettiği ve toplam 87 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.