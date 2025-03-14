Araçlara alkolmetre! Resmi Gazete’de yayımlandı |İşte teknik şartları

Araçlara alkol kilidi için önemli adım! (AA)

Araçlarda alkol kilidi için gerekli teknik şartlar açıklandı. Teknik veriler bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. 2024 yılında çıkartılan olay veri inceleme kaydedici sistemlere ilişkin yönetmeliğin devamı olan düzenleme ile, bu sistemlerin sahip olması gereken nitelikleri belirlenmiş oldu. Teknik şartnamelerin belirlenmesinin ardından, bu cihazların araçlara montajı konusunda son adım da atılmış oldu. Sistem, çeşitli cihazlarla sürücünün alkol oranını belirliyor. Alkol kilidi ile sınırı aşmış sürücülerin araç kullanmaları otomatik olarak engellenecek.