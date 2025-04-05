Meteoroloji’den kar ve sağanak uyarısı! 5 günlük hava tahmin raporu paylaşıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Aydın, Muğla, Adana, Mersin, Osmaniye, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevreleri, İzmir'in iç kesimleri, Antalya'nın kuzey ve doğusu ile Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Aydın, Muğla, Adana, Mersin, Osmaniye, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevreleri, İzmir'in iç kesimleri, Antalya'nın kuzey ve doğusu ile Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
NİSAN AYINDA KAR SÜRPRİZİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaşırken, Trakya bölgesindeki kar yağışı haritaya yansıdı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Aydın ve Muğla çevreleri ile İzmir'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, yağışların öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri, Antalya'nın kuzey ve doğusu ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN °C, 18°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SİNOP °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. doğu kesimlerinde sabah saatlerinde toz taşınımı bekleniyor.
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 20°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı