Meteoroloji’den kar ve sağanak uyarısı! 5 günlük hava tahmin raporu paylaşıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illere sağanak yağışı uyarısında bulundu (AA) BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. EDİRNE °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illere sağanak yağışı uyarısında bulundu (AA) EGE Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Aydın ve Muğla çevreleri ile İzmir'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, yağışların öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. MUĞLA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.