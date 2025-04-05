Haberler Tıkla Haberleri Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! 5 günlük hava tahmin raporu paylaşıldı

Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! 5 günlük hava tahmin raporu paylaşıldı

Günlerdir süren serin ve yağışlı hava hafta sonunda da etkisini göstermeye devam edecek. Önümüzdeki hafta ise Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı 5 günlük haritada ise bazı illere kar yağacağı yansıdı. İşte detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.04.2025 08:35
ABONE OL
Meteoroloji’den kar ve sağanak uyarısı! 5 günlük hava tahmin raporu paylaşıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Aydın, Muğla, Adana, Mersin, Osmaniye, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevreleri, İzmir'in iç kesimleri, Antalya'nın kuzey ve doğusu ile Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illere sağanak yağışı uyarısında bulundu (AA)Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illere sağanak yağışı uyarısında bulundu (AA)

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Aydın, Muğla, Adana, Mersin, Osmaniye, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevreleri, İzmir'in iç kesimleri, Antalya'nın kuzey ve doğusu ile Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı (Ekran görüntüsü)Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı (Ekran görüntüsü)

NİSAN AYINDA KAR SÜRPRİZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaşırken, Trakya bölgesindeki kar yağışı haritaya yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illere sağanak yağışı uyarısında bulundu (AA)Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illere sağanak yağışı uyarısında bulundu (AA)

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illere sağanak yağışı uyarısında bulundu (AA)Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illere sağanak yağışı uyarısında bulundu (AA)

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Aydın ve Muğla çevreleri ile İzmir'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, yağışların öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illere sağanak yağışı uyarısında bulundu (AA)Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illere sağanak yağışı uyarısında bulundu (AA)

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri, Antalya'nın kuzey ve doğusu ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 18°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illere sağanak yağışı uyarısında bulundu (AA)Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illere sağanak yağışı uyarısında bulundu (AA)

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illere sağanak yağışı uyarısında bulundu (AA)Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illere sağanak yağışı uyarısında bulundu (AA)

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illere sağanak yağışı uyarısında bulundu (AA)Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illere sağanak yağışı uyarısında bulundu (AA)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illere sağanak yağışı uyarısında bulundu (AA)Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illere sağanak yağışı uyarısında bulundu (AA)

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. doğu kesimlerinde sabah saatlerinde toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illere sağanak yağışı uyarısında bulundu (AA)Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illere sağanak yağışı uyarısında bulundu (AA)

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 20°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA