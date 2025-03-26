Kartalkaya’daki faciada otel sahibi Ergül’ün eşi ve çocukları gözaltında!

78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ve iki kızı, Elif Aras ile Ceyda Hacıbekiroğlu İstanbul’da gözaltına alınarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na götürüldü.

Giriş Tarihi: 26.03.2025 12:30

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21 Ocak tarihinde Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye, günlerce kaybettiği canlarına ağlarken, olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

OTEL SAHİBİNİN EŞİ VE ÇOCUKLARI GÖZALTINA ALINDI

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ve iki kızı, Elif Aras ile Ceyda Hacıbekiroğlu İstanbul'da gözaltına alınarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürüldü.

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