Kartalkaya’daki otel faciasında gelişme! Araştırma Komisyonu yangının başladığı yere dikkat çekti: Uyarı sistemi bulunmuyordu

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İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar da yaptığı sunumla komisyon üyelerine yönetmelik ve mevzuata ilişkin bilgileri aktardı.

"TOPLAMDA 2,5 MİLYON İŞLETME, BİZİM DE 500 MÜFETTİŞİMİZ VAR"

Sunumların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı. Alpkan, mevzuat ve görevleri gereği söz konusu olayı "iş kazası" olarak değerlendirdiklerini aktardı.

Denetim konusunda "az tehlikeli", "orta tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sektör sınıflandırmasının bulunduğunu belirten Alpkan, otellerin "az tehlikeli" kategoride yer aldığını söyledi.

Öncelikli denetim alanlarının metal, maden, inşaat sektörü ve büyük endüstriyel alanlara yönelik denetimler olduğunu aktaran Alpkan, "Bu sektör bağlamında, turizm sektörüyle ilgili, az tehlikeli sınıfta olan bir sektör. İlk önceliğimiz maalesef az tehlikeli sınıfın denetimi değil ve bu otelin denetimi de yapılmamış. Bu, kayıtlı 70 küsur kişi çalıştıran bir işletme. Büyük endüstriye de girmiyor, metal, maden alanlarına da girmiyor. Dolayısıyla buraya bir denetim gelmemiş, şikayet de gelmemiş. Tabii toplamda 2,5 milyon işletme var, bizim de 500 müfettişimiz var. Önceliklendirme açısından buraya sıra gelmemiş ama bu değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.

Alpkan, müfettişlerinin denetim yetkisinin "çalışma hayatıyla sınırlı" olduğunu ifade etti.