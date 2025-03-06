Kartalkaya'daki yangında ihmaller zinciri: Bolu Belediyesi'nin tek olan kurtarma minderi de patlamış
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, yaklaşık 10 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, faciada 78 kişi hayatını kaybetti. Yangına ilişkin başlatılan soruşturmada, ihmaller zinciri dikkat çekti. Kartalkaya Grand Otel yangını ile ilgili yapılan incelemede facianın 'geliyorum' dediği ve otelin yangına ilişkin hiçbir önlem almadığını ortaya çıktı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, 'Bolu Belediyesi tarafından şişirilebilir atlama yatağı kullanıldı ama bir adet yatağın da birkaç kullanımdan sonra patladığı bilgisini biz orada edindik. Birkaç atlama yatağı olsa birçok vatandaşımızın hayatını kurtarabilirdi diye düşünüyorum' diye konuştu.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, yaklaşık 10 saat süren müdahaleyle kontrol altına alınırken 78 kişi hayatını kaybetti.
Yangına ilişkin ihmal zincirleri dikkat çekerken olaya ilişkin soruşturma tüm titizliğiyle sürüyor.
RAPORUN DETAYLARI PAYLAŞILDI
TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu toplantısına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, yangından hemen sonra bakanlığın iki müfettiş görevlendirip otelde inceleme yaptığını, hazırlanan raporun savcılık ile de paylaşıldığını belirtti.
Sabah'ın haberine göre Aktürk, 15 eksiğin sıralandığı rapor ile ilgili şu bilgileri verdi:
YANGIN TÜPÜ YOK
Yangının başladığı anlaşılan restoranda ve yakınındaki mutfak alanında çalışanların ulaşabileceği konumda portatif yangın söndürme cihazları ve çalışır vaziyette otomatik yangın algılama ve uyarı sisteminin bulunmadığı tespit edilmiştir.
Bunun üzerine milletvekilleri otelde inceleme yaparken yetkililerin 'yangın başladığında orada 2 tane o tüple müdahale edilmiş olsaydı bu yangının büyümeyecekti' bilgisinin paylaşıldığı belirtti.
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ YOK
Otelde yağmurlama sistemi bulunmuyor. Yangın algılama sistemleri var fakat çalışır vaziyette değil. Kaçış yolu kapılarının yangına dayanıklı ve duman sızdırmaz özelliği yok. Binanın ahşap yapısı yangının hızla ilerlemesine neden olmuş.
PLAN DA GÜNCELLENMEMİŞ
2020 tarihli Acil Durum Planı güncellenmemiş, acil durumlara dair koruma ekibi görevlendirmesi yapılmamış. Müşteri ve ziyaretçiler acil durumlar, kaçış yolları ve toplanma yerlerine ilişkin bilgilendirilmemiş.
UZMAN DA HEKİM DE YOK
Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmemiş. İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin görevlendirmesi yapılmamış.
KURTARMA MİNDERİ PATLAMIŞ
AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ise "Bolu Belediyesi tarafından şişirilebilir atlama yatağı kullanıldı ama bir adet yatağın da birkaç kullanımdan sonra patladığı bilgisini biz orada edindik. Birkaç atlama yatağı olsa birçok vatandaşımızın hayatını kurtarabilirdi diye düşünüyorum" diye konuştu.
MERDİVEN REZALETİ
Geçtiğimiz günlerde otelde incelemede bulunan milletvekilleri izlenimlerini komisyonda paylaştı. Milletvekilleri en büyük şaşkınlığı bir çocuğun bile zor geçeceği otelin merdivenlerini görünce yaşadı.
O KADAR KARANLIK VE DARDI Kİ...
Milletvekilleri, "Orada biz kendi cep telefonlarımızın ışıklarıyla bile ortamda herhangi bir görüş açısı yakalayamadık. Çok dar, karanlık, izbe bir yangın merdiveni olması da burada tahliyeyi zorlaştırdığı gibi vatandaşlarımızın can kaybına sebebiyet vermiştir. Bunu çizen kişi mühendis olamaz" dediler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ramazan ayının viral tatlısı: Çikolatalı güllaç tarifi! Yemeye kalmadan görenler vazgeçemiyor
- ZTK kura çekimi bugün saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Mart geldi, kar ve yağmur gitti! Doğudan Batıya güneş açıyor: Haritada göründü
- Merkez Bankası faiz kararı bugün mü açıklanacak, saat kaçta? Beklenti ne yönde? 2025 TCMB toplantı takvimi
- İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Güllaç tarifi
- İŞKUR kamuya memur alımı yapacak: İşte başvuru şartları ve kadrolar
- Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 300 bin TL taşıt kredisi maliyet tablosu!
- Mart ayında kariyer sıçraması yaşayacak 3 burç! Yeni fırsatlar onları bekliyor
- TÜBİTAK 2209-a proje sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TÜBİTAK 2209-a proje sonuç takvimi
- Mart ayı kamu ilanları açıklandı! KPSS’li ve KPSS’siz personel alımları başladı
- Benzine çifte indirim! Yeni fiyatlar yolda: 5 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Yaşlılarda uykusuzluğa karşı en etkili yöntem belli oldu! İşte uyku kalitesini artıran egzersizler