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Kartalkaya'daki yangında ihmaller zinciri: Bolu Belediyesi'nin tek olan kurtarma minderi de patlamış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.03.2025 08:58 Güncelleme: 06.03.2025 09:12
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Kartalkaya’daki yangında ihmaller zinciri: Bolu Belediyesi’nin tek olan kurtarma minderi de patlamış

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, yaklaşık 10 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, faciada 78 kişi hayatını kaybetti. Yangına ilişkin başlatılan soruşturmada, ihmaller zinciri dikkat çekti. Kartalkaya Grand Otel yangını ile ilgili yapılan incelemede facianın 'geliyorum' dediği ve otelin yangına ilişkin hiçbir önlem almadığını ortaya çıktı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, 'Bolu Belediyesi tarafından şişirilebilir atlama yatağı kullanıldı ama bir adet yatağın da birkaç kullanımdan sonra patladığı bilgisini biz orada edindik. Birkaç atlama yatağı olsa birçok vatandaşımızın hayatını kurtarabilirdi diye düşünüyorum' diye konuştu.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, yaklaşık 10 saat süren müdahaleyle kontrol altına alınırken 78 kişi hayatını kaybetti.

Yangına ilişkin ihmal zincirleri dikkat çekerken olaya ilişkin soruşturma tüm titizliğiyle sürüyor.

Grand Kartal Otel yangın sırasında alevler içinde kalırken 78 kişi hayatını kaybetti (DHA)Grand Kartal Otel yangın sırasında alevler içinde kalırken 78 kişi hayatını kaybetti (DHA)

RAPORUN DETAYLARI PAYLAŞILDI

TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu toplantısına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, yangından hemen sonra bakanlığın iki müfettiş görevlendirip otelde inceleme yaptığını, hazırlanan raporun savcılık ile de paylaşıldığını belirtti.

Sabah'ın haberine göre Aktürk, 15 eksiğin sıralandığı rapor ile ilgili şu bilgileri verdi:

YANGIN TÜPÜ YOK

Yangının başladığı anlaşılan restoranda ve yakınındaki mutfak alanında çalışanların ulaşabileceği konumda portatif yangın söndürme cihazları ve çalışır vaziyette otomatik yangın algılama ve uyarı sisteminin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bunun üzerine milletvekilleri otelde inceleme yaparken yetkililerin 'yangın başladığında orada 2 tane o tüple müdahale edilmiş olsaydı bu yangının büyümeyecekti' bilgisinin paylaşıldığı belirtti.

Otelin yangın sonrası iç kısmı tamamen küle döndü. (DHA) Otelin yangın sonrası iç kısmı tamamen küle döndü. (DHA)

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ YOK

Otelde yağmurlama sistemi bulunmuyor. Yangın algılama sistemleri var fakat çalışır vaziyette değil. Kaçış yolu kapılarının yangına dayanıklı ve duman sızdırmaz özelliği yok. Binanın ahşap yapısı yangının hızla ilerlemesine neden olmuş.

PLAN DA GÜNCELLENMEMİŞ

2020 tarihli Acil Durum Planı güncellenmemiş, acil durumlara dair koruma ekibi görevlendirmesi yapılmamış. Müşteri ve ziyaretçiler acil durumlar, kaçış yolları ve toplanma yerlerine ilişkin bilgilendirilmemiş.

UZMAN DA HEKİM DE YOK

Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmemiş. İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin görevlendirmesi yapılmamış.

TBMM Komisyonu üyeleri, facianın nedenlerini yerinde araştırdı.(DHA)TBMM Komisyonu üyeleri, facianın nedenlerini yerinde araştırdı.(DHA)

KURTARMA MİNDERİ PATLAMIŞ

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ise "Bolu Belediyesi tarafından şişirilebilir atlama yatağı kullanıldı ama bir adet yatağın da birkaç kullanımdan sonra patladığı bilgisini biz orada edindik. Birkaç atlama yatağı olsa birçok vatandaşımızın hayatını kurtarabilirdi diye düşünüyorum" diye konuştu.

MERDİVEN REZALETİ

Geçtiğimiz günlerde otelde incelemede bulunan milletvekilleri izlenimlerini komisyonda paylaştı. Milletvekilleri en büyük şaşkınlığı bir çocuğun bile zor geçeceği otelin merdivenlerini görünce yaşadı.

O KADAR KARANLIK VE DARDI Kİ...

Milletvekilleri, "Orada biz kendi cep telefonlarımızın ışıklarıyla bile ortamda herhangi bir görüş açısı yakalayamadık. Çok dar, karanlık, izbe bir yangın merdiveni olması da burada tahliyeyi zorlaştırdığı gibi vatandaşlarımızın can kaybına sebebiyet vermiştir. Bunu çizen kişi mühendis olamaz" dediler.

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Kartalkaya’daki yangında ihmaller zinciri: Bolu Belediyesi’nin tek olan kurtarma minderi de patlamış Kartalkaya’daki yangında ihmaller zinciri: Bolu Belediyesi’nin tek olan kurtarma minderi de patlamış Kartalkaya’daki yangında ihmaller zinciri: Bolu Belediyesi’nin tek olan kurtarma minderi de patlamış
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