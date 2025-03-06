Kartalkaya’daki yangında ihmaller zinciri: Bolu Belediyesi’nin tek olan kurtarma minderi de patlamış

Grand Kartal Otel yangın sırasında alevler içinde kalırken 78 kişi hayatını kaybetti (DHA)

RAPORUN DETAYLARI PAYLAŞILDI

TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu toplantısına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, yangından hemen sonra bakanlığın iki müfettiş görevlendirip otelde inceleme yaptığını, hazırlanan raporun savcılık ile de paylaşıldığını belirtti.

Sabah'ın haberine göre Aktürk, 15 eksiğin sıralandığı rapor ile ilgili şu bilgileri verdi:

YANGIN TÜPÜ YOK



Yangının başladığı anlaşılan restoranda ve yakınındaki mutfak alanında çalışanların ulaşabileceği konumda portatif yangın söndürme cihazları ve çalışır vaziyette otomatik yangın algılama ve uyarı sisteminin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bunun üzerine milletvekilleri otelde inceleme yaparken yetkililerin 'yangın başladığında orada 2 tane o tüple müdahale edilmiş olsaydı bu yangının büyümeyecekti' bilgisinin paylaşıldığı belirtti.