Kundakçı cinayetinin kritik tanığı konuştu! Prodüktörden Kalaycıoğlu ve Kadayıfçıoğlu'nu yalanlayan ifade

"Saat 23.00 sıralarında bulunduğumuz yere biri Vito tarzı diğeri sportif bir araç geldi. Ben araçların plakasını görmedim. Sportif araçtan beyaz giyimli, az saçlı, gözlüklü bir şahıs indi. Doğrudan belinden bir silah çıkartarak sağ ön yolcu koltuğu camına vurdu. Sonra kapıyı açtı, "Bir daha sizi burada görmeyeceğim" diyerek araç içine rastgele bir el ateş etti. "Bu sırada Kubilay Kaan Kundakçı "Vuruldum" diye bağırıp karın bölgesini tuttu. Ben korku haliyle kendimi dışarı attım. Ateş eden şahsa baktığımda indiği sportif araca değil, diğer Vito tarzı araca bindi ve iki araç hızlıca uzaklaştı."

"Ben hemen çevreden yardım istemek için bağırdım. Vahap Canbay arabada Kubilay'a yardım ediyordu. Bu olayda bizde silah yoktu. Ateş eden şahsa yönelik hiçbir eylemde bulunmadık. Akabinde polisi ve ambulansı aradık. Olay yerine polisler ve ambulans geldi. Ambulans Kubilay Kaan Kundakçı'yı alarak götürdü."

"Bana sormanız üzerine ateş eden şahsı ben tanımıyorum. Ancak Aleyna'nın Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi olduğu haberini duyunca internetten fotoğrafına bakmıştım. Bize ateş eden şahısla fotoğraftaki şahıs aynı kişiydi. Bu şahsı ilk defa burada gördüm. Olay öncesine dair bir tanışıklığım yoktur. Bir de olayda silah patladıktan sonra bir kadın çığlığı duydum. Ancak yüzünü görmedim. Bu çığlık sesinin Aleyna Kalaycıoğlu'na ait olduğunu düşünüyorum. Bildiklerim ve diyeceklerim bundan ibarettir"

ALEYNA KALAYCIOĞLU NE DEMİŞTİ?

Aleyna Kalaycıoğlu ifadesinde, stüdyonun bulunduğu sokakta eski sevgilisi Vahap'ın aracını görünce korktuğunu, durumu Alaattin Kadayıfçıoğlu'na anlattığını söyledi. Bir süre sonra araçla olay yerine geldiklerini belirten Kalaycıoğlu, Vahap'ın araç içinde eğilerek bir şey aldığı izlenimi verdiğini, bunun üzerine tedirgin olduklarını ifade etti.

Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun araçtan inerek Vahap'ın bulunduğu aracın camına vurduğunu ve "Kızı rahat bırak" dediğini, ardından taraflar arasında tartışma çıktığını anlattı. Bu sırada Kadayıfçıoğlu'nun camdan silah uzattığını, Vahap'ın silahı tutmasıyla birlikte silahın patladığını söyledi. Olay sonrası büyük panik yaşadığını belirten Kalaycıoğlu, araçla olay yerinden ayrıldıklarını ve kısa süre sonra kendisinin araçtan inerek taksiyle uzaklaştığını ifade etti.