Kundakçı cinayetinin kritik tanığı konuştu! Prodüktörden Kalaycıoğlu ve Kadayıfçıoğlu'nu yalanlayan ifade
İstanbul Ümraniye'de 19 Mart gecesi yaşanan ve futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Öldürülen futbolcu Kundakçı'nın yanında Kalaycıoğlu'nun müzik prodüktörlüğünü yapan Yalçınay Yıldız'ın da olduğu belirlendi. Cinayetin kritik tanığı Yıldız verdiği ifadede Aleyna Kalaycıoğlu ile Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu yalanladı.
İstanbul Ümraniye'de 19 Mart gecesi yaşanan ve futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturma dosyasına giren en kritik bilgilerden biri ise olay anında araçta bulunan görgü tanığı Yalçınay Yıldız'ın ifadesi oldu. Hem Aleyna Kalaycıoğlu'nun hem de Vahap Canbay'ın müzik prodüktörlüğünü yaptığı ortaya çıkan Yalçınay Yıldız'ın olayın gerçekleştiği araçta üçüncü kişi olduğu belirlendi.
Ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde, olay gerçekleştikten sonra önce kurşun isabet eden Kundakçı araçtan çıktığı görülüyor. Ardından ön kapıdan Canbay çıkıyor ve saniyeler sonra Yalçınay Yıldız araçtan çıktığı görülüyor.
Cinayet sonrası bilgisine başvurulan Yıldız, o gün yaşananların detaylarıyla anlattı.
İşte Yıldız'ın o çarpıcı ifadesi:
"HEPSİYLE ORTAK ARKADAŞTIM"
"Vahap Canbay benim 3.5 - 4 yıllık arkadaşımdır. Kendisi ünlü bir ses sanatçısıdır. Kendisinin telefonu bende kayıtlıdır. Kubilay Kaan Kundakçı benim 3-4 yıllık arkadaşımdır. Kendisi futbolcudur. Telefonumda numarası kayıtlıdır. 16... plaka sayılı araç arkadaşımız Efe Türk isimli şahsa aittir. Bu aracı Kubilay Kaan Kundakçı kendisinden ödünç almıştı ve Kubilay'ın kullanımındaydı. Aleyna Kalaycıoğlu isimli şahıs benim eski arkadaşımdır. Kendisi ses sanatçısıdır. Kendisinin telefonumda numarası kayıtlıdır. Yaklaşık 2-3 ay kadar önce ben, Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu açık adresini tam bilmemekle birlikte Kemer olarak bilinen yerde aynı ikamette kalmaya başladık."
'Ben Vahap ile Aleyna'nın müzik prodüktörlüğünü yapıyordum. Aleyna ile Vahap yaklaşık iki yıldır sevgililerdi. Bundan 2 hafta kadar önce ayrıldılar. Ayrılık detaylarını pek bilmiyorum ancak Aleyna bir mesaj atarak ilişkiyi bitirmiş, ilişkisi bitince bizim yanımızdan ayrıldı. Şu an nerede kaldığını bilmiyorum. Ancak müzik prodüktörlüğünü yaptığım için ben hem Aleyna ile hem de Vahap ile görüşüyorum. Ben Aleyna Kalaycıoğlu'nun müzik kaydını Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta bulunan müzik stüdyosunda çekiyorum. Buraya beni Aleyna davet edince geliyorum."