Genç futbolcunun odasında sessiz yas! Acılı aileden yürek burkan sözler

ACILI AİLE OĞULLARININ ODASINI AÇTI

21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı'nın Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından canice katledilmesinin ardından oğullarının acısı ile yanıp tutuşan aile evini ATV Haber'e açtı.

"BAKMAYA KIYAMADIĞIM ÇOCUĞUMU AYAKÇI YAPTI"

Acılı anne Ülker Kundakçı, oğlunun fotoğraflarını kameralara gösterdi. Ülker Kundakçı o anlarda, "Bak şuraya benim oğlumun güzelliğine bak" dedi. "Çocuğumun yüzünü açtığımda yüzüme gülüyordu evladım" diyen anne, cinayetin görüntülerine ilişkin "Oğlumun sesini duydum, çığlıklarını duydum ne düşüneyim ben şimdi. Gayet rahat hareket ediyor, İstanbul gibi bir yerde kalkıyorsun arabanın içinden bir cana kıyıyorsun." dedi.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun "Kubilay Vahap Canbay'ın ayak işlerini yapıyordu" ifadelerini değerlendiren anne Kundakçı, "Ben bakmaya kıyamadığım çocuğumu ayakçı yaptı. Sen ayakçı bir insanla oturup yemek yer misin? Adaletin en ağırını istiyorum artık bundan sonra" ifadelerine yer verdi.

"YENİ SİPARİŞ VERDİĞİ MONTU GİYEMEDİ"

Gözyaşları içerisinde konuşan baba Cemil Kundakçı ise, "Yeni sipariş verdiği montu giyemedi benim oğlum" dedi.

Cinayet anını da değerlendiren baba, "Kabadayıvari bir şekilde sakince gelip ateş ediyor ve arkasına bile bakmadan gidiyor." dedi.

CANBAY, SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Olayın ardından sanıkların alınan ifadelerinin ve güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında 'İftira' ve 'Hakaret' iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.