Genç futbolcunun odasında sessiz yas! Acılı aileden yürek burkan sözler
Ümraniye’de genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Kundakçı ailesi, oğullarının odasını ilk kez ATV Haber’e açarak yaşadıkları derin yası paylaştı. Acılı anne, Aleyna Kalaycıoğlu’nun sözleri sonrası "Bakmaya kıyamadığım çocuğumu ayakçı yaptı" dedi. Öte yandan Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında ‘iftira’ ve ‘hakaret’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
İstanbul'da meydana gelen silahlı saldırıda 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybederken, olayın detayları ortaya çıktıkça tepkiler büyüyor. İddiaya göre olay, Vahap Canbay ile Aleyna Kalaycıoğlu arasında yaşanan kişisel gerilimin ardından gelişti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, saldırının planlı ve birden fazla kişi tarafından gerçekleştirildiğini gözler önüne sererken soruşturma kapsamında aralarında İzzet Yıldızhan ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun da bulunduğu 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
7 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIKLARI HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!
Kubilay Kaan cinayetine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saat 22.57 sıralarında sokağa giren araçların farları kameraya yansıyor. Sokak sakin, park halindeki araçlar sabit. Kısa süre içinde karanlık renkli bir araç hedef noktaya yanaşıyor. Hemen arkasından ikinci bir aracın daha aynı noktaya geldiği görülüyor. Bu geliş, olayın tek başına değil, birlikte hareket eden kişiler tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.
KARARLI ADIMLARLA ARACA İLERLEDİ
Araç durur durmaz Alattin Kadayıfçıoğlu'nun kapıyı açarak indiği görülüyor. Kameraya yansıyan karelerde Kadayıfçıoğlu'nun elini beline götürdüğü dikkat çekiyor. Bu sırada hemen arkasından Aleyna Kalaycıoğlu'nun da araçtan indiği ve aynı yöne doğru ilerlediği görülüyor.
Kadayıfçıoğlu'nun ağır ve kararlı adımlarla park halindeki araca yönelmesi, saldırının gelişigüzel değil, hedef gözetilerek gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor. Görüntülerde Alattin Kadayıfçıoğlu'nun birkaç adım arkasından ilerleyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun, olay anına kadar şüphelinin hemen yanında bulunduğu görülüyor. İkilinin birlikte hareket etmesi, olayın koordineli bir şekilde gerçekleştiğine işaret ediyor.