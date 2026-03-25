Genç futbolcunun odasında sessiz yas! Acılı aileden yürek burkan sözler

Ümraniye’de genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Kundakçı ailesi, oğullarının odasını ilk kez ATV Haber’e açarak yaşadıkları derin yası paylaştı. Acılı anne, Aleyna Kalaycıoğlu’nun sözleri sonrası "Bakmaya kıyamadığım çocuğumu ayakçı yaptı" dedi. Öte yandan Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında ‘iftira’ ve ‘hakaret’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İstanbul'da meydana gelen silahlı saldırıda 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybederken, olayın detayları ortaya çıktıkça tepkiler büyüyor. İddiaya göre olay, Vahap Canbay ile Aleyna Kalaycıoğlu arasında yaşanan kişisel gerilimin ardından gelişti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, saldırının planlı ve birden fazla kişi tarafından gerçekleştirildiğini gözler önüne sererken soruşturma kapsamında aralarında İzzet Yıldızhan ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun da bulunduğu 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIKLARI HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!

Kubilay Kaan cinayetine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saat 22.57 sıralarında sokağa giren araçların farları kameraya yansıyor. Sokak sakin, park halindeki araçlar sabit. Kısa süre içinde karanlık renkli bir araç hedef noktaya yanaşıyor. Hemen arkasından ikinci bir aracın daha aynı noktaya geldiği görülüyor. Bu geliş, olayın tek başına değil, birlikte hareket eden kişiler tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

KARARLI ADIMLARLA ARACA İLERLEDİ

Araç durur durmaz Alattin Kadayıfçıoğlu'nun kapıyı açarak indiği görülüyor. Kameraya yansıyan karelerde Kadayıfçıoğlu'nun elini beline götürdüğü dikkat çekiyor. Bu sırada hemen arkasından Aleyna Kalaycıoğlu'nun da araçtan indiği ve aynı yöne doğru ilerlediği görülüyor.

Kadayıfçıoğlu'nun ağır ve kararlı adımlarla park halindeki araca yönelmesi, saldırının gelişigüzel değil, hedef gözetilerek gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor. Görüntülerde Alattin Kadayıfçıoğlu'nun birkaç adım arkasından ilerleyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun, olay anına kadar şüphelinin hemen yanında bulunduğu görülüyor. İkilinin birlikte hareket etmesi, olayın koordineli bir şekilde gerçekleştiğine işaret ediyor.

ACILI AİLE OĞULLARININ ODASINI AÇTI

21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı'nın Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından canice katledilmesinin ardından oğullarının acısı ile yanıp tutuşan aile evini ATV Haber'e açtı.

"BAKMAYA KIYAMADIĞIM ÇOCUĞUMU AYAKÇI YAPTI"

Acılı anne Ülker Kundakçı, oğlunun fotoğraflarını kameralara gösterdi. Ülker Kundakçı o anlarda, "Bak şuraya benim oğlumun güzelliğine bak" dedi. "Çocuğumun yüzünü açtığımda yüzüme gülüyordu evladım" diyen anne, cinayetin görüntülerine ilişkin "Oğlumun sesini duydum, çığlıklarını duydum ne düşüneyim ben şimdi. Gayet rahat hareket ediyor, İstanbul gibi bir yerde kalkıyorsun arabanın içinden bir cana kıyıyorsun." dedi.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun "Kubilay Vahap Canbay'ın ayak işlerini yapıyordu" ifadelerini değerlendiren anne Kundakçı, "Ben bakmaya kıyamadığım çocuğumu ayakçı yaptı. Sen ayakçı bir insanla oturup yemek yer misin? Adaletin en ağırını istiyorum artık bundan sonra" ifadelerine yer verdi.

"YENİ SİPARİŞ VERDİĞİ MONTU GİYEMEDİ"

Gözyaşları içerisinde konuşan baba Cemil Kundakçı ise, "Yeni sipariş verdiği montu giyemedi benim oğlum" dedi.

Cinayet anını da değerlendiren baba, "Kabadayıvari bir şekilde sakince gelip ateş ediyor ve arkasına bile bakmadan gidiyor." dedi.

CANBAY, SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Olayın ardından sanıkların alınan ifadelerinin ve güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında 'İftira' ve 'Hakaret' iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

NE OLDU?

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi.

Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

