Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde şok gelişme: Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu azmettirdi iddası

İstanbul'da bayramın ilk günü Ümraniye'de yaşanan cinayette 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, araçta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Acı olayda Aleyna Kalaycıoğlu ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu da dahil 8 şüpheli gözaltına alınırken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun cinayete azmettirdiği öne sürüldü.

İstanbul Ümraniye'deki Sıddık Sokak'ta dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, içerisinde Rapçi Canbay'ın da bulunduğu araca yönelik yapılan silahlı saldırıda Kars 36 Spor Kulübü futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı (21) hayatını kaybetti.

ÇAKARLI ARAÇLA CİNAYET!

İddialara göre Canbay ismiyle tanınan Rapçi Vahap Canbay, 20 gün önce ayrıldığı sevgilisi şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için Kars 36 Spor'da futbolcu olan Kubilay Kundakçı'dan yardım istedi.

Kubilay Kundakçı ve Vahap Canbay Aleyna Kalaycıoğlu'nun Ümraniye'de bulunan stüdyosuna gittiler. İkili arabada beklediği esnada Aleyna Kalayacıoğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu rastgele ateş etti. Kundakçı'nın öldürülmesi olayının failinin ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nın oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu belirlendi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU GÖZALTINDA

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada rapçi Canbay'ın ifadesine başvuruldu. Rapçi Canbay, iddiaya göre olayın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nun saldırıdan önceden haberdar olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kalaycıoğlu'nu gözaltına alarak sorgulamaya başladı.

CİNAYETİN FAİLİ ÜNLÜ İŞ ADAMININ OĞLU

8 GÖZALTI VAR CİNAYET SİLAHI YAKALANDI

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli saha ve teknik çalışmalar neticesinde, silah ile ateş eden Alaattin Kadayıfçıoğlu (28) ve M.R.(52), H.C.A.(25), M.K.(59), E.T.(63), A.Ö.(46) isimli erkek ile A.T.(28) ve Z.K.(50) isimli kadın şahıslar olmak üzere toplamda 8 şüpheli şahıs düzenlenen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan düzenlenen operasyon kapsamında cinayet silahı da ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde olayda hayatını kaybeden Kaan Kundakçı ile 2 kişinin park halindeki bir araç içerisinde oturdukları sırada, olay yerine farklı iki aracın geldiği, bu araçlardan inen şüphelilerden birinin Kundakçı'nın bulunduğu araca ateş edip kaçtıkları belirlendi.

ŞOK DETAY: ALEYNA DA AYNI ARAÇTAYMIŞ

Yapılan incelemelerde, eski kız arkadaş olan kadın şahsın, yeni erkek arkadaşıyla birlikte olay yerine geldiği, yeni erkek arkadaşının eski erkek arkadaşını fark etmesi üzerine araçtan inerek maktulün bulunduğu araca silah ile ateş açtığı anlaşıldı. Cinayet Büro amirliği ekiplerince gözaltına alınan eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nun emniyetteki işlemleri sürüyor. Cinayet Büro Kalaycıoğlu için ek gözaltı talebinde bulunmuştu.

VAHAP CANBAY: ALEYNA'NIN BU İŞİN İÇİNDE PARMAĞI VARDIR

Soruşturma dosyasına giren ilk bilgilere göre, Vahap Canbay lakaplı Canbay'ın ilk ifadesinde, "Aleyna'nın bu işin içinde parmağı vardır" şeklinde beyanda bulunduğu belirtildi. Söz konusu ifade üzerine dosyada incelemelerin derinleştirildiği ve Kalaycıoğlu'nun olayla bağlantısının tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedildi.

Sabah'ta yer alan habere göre Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin Gayrettepe'deki işlemleri sürerken Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu için cinayeti azmettirme iddiaları yer aldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.