Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde kritik gelişme! Aleyna Kalaycıoğlu dahil 7 kişi tutuklandı

Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında sinir krizi geçirdi.

OLAY ESKİ SEVGİLİYE YÖNELİK

Emniyette yapılan işlemlerde olayın detayları da ortaya çıktı. İddialara göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak için araya ortak arkadaşları olan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'yı soktu. Kundakçı, Aleyna ile görüşüp ikilinin barışması için aracı oldu. İddiaya göre Kundakçı ve Canbay, konuşmak için Ümraniye'de olay yerine geldi.

İKİ ARAÇ GELDİ, BİRİ İNİP ATEŞ ETTİ

Araç içinde bekledikleri sırada iki farklı araç yanlarına yanaştı. Bu araçlardan birinde Aleyna Kalaycıoğlu ile sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bulunduğu öne sürüldü. Araçtan inen Kadayıfçıoğlu, park halinde duran aracın içinde bulunan rapçi Canbay ve futbolcu Kundakçı'ya doğru ateş açtı. Açılan ateşte futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı.

PEŞ PEŞE OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu gözaltına aldı. Kaçan şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Kadayıfçıoğlu'nun Beşiktaş'ta bir evde saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı. Evde olayda kullanılan silah da ele geçirildi. Devam eden operasyonlarda Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi daha gözaltına alındı.

GÖZALTINDA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Aleyna ve annesinin gözaltı süresi uzatılırken iddiaya göre Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, kızının sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan 1 milyon lira para aldı. Yine iddiaya göre, alınan parayı emniyetteki sorgusunda öğrenen Aleyna Kalaycıoğlu ağlama nöbetine girdi ve sinir krizi geçirdi.

'SUÇLUYU KAYIRMAK' SUÇLAMASI

Futbolcu Kundakçı'nın cinayetiyle ilgili sürdürülen soruşturma genişletildi. Bu kapsamda ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ile şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu da gözaltına alındı. Ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu ile ailenin yakın akrabası olan şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın, silahlı saldırının ardından Alaattin Kadayıfçıoğlu ile irtibata geçtikleri ve şüpheliyi saklamaya yönelik hareket ettikleri iddiasıyla "suçluyu kayırma" suçundan gözaltına alındıkları öğrenildi.

CEP TELEFONLARI İNCELENİYOR

Kadayıfcıoğlu'nun yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu öne sürülürken Beşiktaş'ta bir adreste olayda kullandığı düşünülen silah ele geçirildi. Kadayıfçıoğlu'nun elinden de swap örneği alındı. Tüm şüphelilerin cep telefonları da incelemeye alındı.