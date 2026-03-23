Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde kritik gelişme! Aleyna Kalaycıoğlu dahil 7 kişi tutuklandı
İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetine ilişkin emniyette yürütülen soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 şüpheli tutuklandı.
Genç futbolcunun öldürülmesinin ardından ilk olarak şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Ardından silahı kullandığı belirlenen sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile anne Zuhal Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu toplam 10 kişi yakalandı.
Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ile şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu hakkında da işlem yapıldı. Gözaltına alınan 10 şüphelinin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Cinayeti gerçekleştirdiği belirlenen ve kayıplara karışan Aleyna Kalaycıoğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda silahı kullandığı tespit edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinin de aralarında bulunduğu şüpheliler yakalandı.
Devam eden operasyonlarda ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ile şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu da gözaltına alındı. Toplam şüpheli sayısı 10'a yükseldi. Konuyla ilgili gözaltına alınan ve Gayrettepe Cinayet Büroda sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
7 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, A.T., M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan şüphelilerden Zuhal Kalaycıoğlu, A.Ö. adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.
BİLAL KADAYIFÇIOĞLU SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan şüpheli Bilal Kadayıfçıoğlu ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
TUTUKLANDI
