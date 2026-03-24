Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Ümraniye’de 19 Mart gecesi meydana gelen ve spor camiasını yasa boğan Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin en çarpıcı görüntüler gün yüzüne çıktı. Rapçi Vahap Canbay’ın, eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile barışma girişimiyle başlayan süreç, çakarlı lüks araçlarla gelen saldırganların kurşun yağmuruyla kanlı bir infaza dönüştü. 21 yaşındaki genç futbolcunun yaşamını yitirdiği o dehşet anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Ümraniye'deki Sıddık Sokak'ta dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, içerisinde Rapçi Canbay'ın da bulunduğu araca yönelik yapılan silahlı saldırıda Kars 36 Spor Kulübü futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı (21) hayatını kaybetti.

Ümraniye'de 19 Mart'ta öldürülen futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetiyle ilgili soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı.

Olayın ardından ilk olarak şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı. Ardından silahı kullandığı belirlenen sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu toplam 10 kişi yakalandı.

Soruşturmanın genişlemesiyle ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ile şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu da gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

Savcılıktaki işlemlerin ardından Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve diğer 4 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, toplam 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüpheliler Zuhal Kalaycıoğlu ve A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Bilal Kadayıfçıoğlu ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cinayetin hemen ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, saldırıya ait güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıktığı ve o anların saniye saniye kayıtlara geçti.

Ortaya çıkan bu yeni görüntüler, cinayet dosyasındaki en somut delillerden biri olarak soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte.

ALEYNA 'BUNLAR BAĞCILAR ÇOCUĞU' DİYEREK UYARDI"

Cinayetin asli faili olduğu iddiasıyla tutuklanan Alaattin Kadayıfçıoğlu, ifadesinde olay günü Aleyna Kalaycıoğlu'nu almak için stüdyoya gittiğini belirterek, "Olay günü Aleyna'yı almak için stüdyoya gittim, araçta gördüğüm 3-4 kişi nedeniyle tedirgin oldum" ifadelerini kullandı. Kadayıfçıoğlu, araçtakilerle göz göze geldiğini ve birinin torpidodan bir şey alarak arkadakilerle konuştuğunu görünce korkusunun arttığını dile getirerek, Aleyna Kalaycıoğlu'nun kendisine yönelik, "Bunlar Bağcılar çocuğu, dikkatli ol" şeklinde bir uyarıda bulunduğunu sözleriyle aktardı.

"SİLAH İSTEMEDEN PATLADI, KESİNLİKLE ATEŞ ETMEDİM"

Yaşanan arbede ve silahın ateşlenme anına dair savunma yapan Kadayıfçıoğlu, olayın tamamen savunma amaçlı geliştiğini öne sürdü. Şüphelilerin yanlarına gelmesini engellemek için araçtan indiğini söyleyen Kadayıfçıoğlu, "Boğuşma sırasında kapı üzerime açılıp itildim, kendimi savunmak için ellerimi kullandım ve bu sırada belimde bulunan silah istemeden patladı" ifadelerini kullandı. Silahın kendiliğinden ateş aldığını savunan zanlı, "Olay tamamen spontan gelişti, kesinlikle bilerek ateş etmedim" şeklinde konuştu.

PANİK ANLARI VE KAÇIŞ SÜRECİ

Patlamanın ardından büyük bir şok yaşadığını belirten Kadayıfçıoğlu, kendi aracını kullanamayacak kadar paniklediği için diğer araca geçtiğini ifade etti.

O esnada Aleyna Kalaycıoğlu'nun da yanında ve büyük bir panik içinde olduğunu söyleyen Kadayıfçıoğlu, "Babama ulaşamadım, olayın kaza olduğunu düşündüğüm için polise hemen bildirimde bulunmadım" sözleriyle neden kaçtığını açıklamaya çalıştı.

Zanlı, daha sonra amcası Metin Kadayıfçıoğlu'nun yönlendirmesiyle Avrupa Yakası'na geçtiğini ve burada emniyet güçleri tarafından yakalandığını anlattı.

Savunmasının sonunda kendisini eğitimli bir birey olarak tanımlayan Alaattin Kadayıfçıoğlu, "Yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyuyorum, böyle bir olayın içinde bulunmayı asla istemezdim, kendimi savunma amacıyla hareket ettim" ifadelerini kullandı.

İzzet Yıldızhan ile olan ilişkisine de değinen Kadayıfçıoğlu, ünlü türkücüyle olan bağını, "İzzet Yıldızhan babamın arkadaşıdır, aramızda sadece saygıya dayalı bir ilişki var, kendisinin benim özel hayatımla ilgili bir bilgisi yoktur" sözleriyle aktardı.