CANLI YAYIN

Futbolcu cinayetinde şoke eden ayrıntı! Vahap Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul Ümraniye’de, 19 Mart gecesi yaşanan ve futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Öldürülen futbolcu Kundakçı'nın yanında bulunan rapçi Vahap Canbay'ın emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı. İşte detaylar…

Ümraniye'de araç içerisinde bir hiç uğruna öldürülen Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde aralarında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Cinayet anının bir numaralı tanığı olan rapçi Canbay'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre Vahap Canbay, korkunç olayı ifadesinde detaylıca anlattı. Canbay'ın "Silah patladığı an korkup kendimizi sakındık. O sırada Kubilay'ın inlemesini fark ettim. Onlar araçlarına binip gittiler. Benim kimseyle alacak verecek meselem yok. Vuranı görsem tanırım. Aleyna'ya benzeyen bir kadını arkadan gördüm" dediği öğrenildi.

"KUBİLAY DA 'BEN DE GELEYİM' DEDİ"
Canbay, Kubilay Kaan Kundakçı'nın da Aleyna'yı tanıdığı için gelmek istedi. Araçla stüdyo önüne gittiklerini anlattı. Araçta sürücü koltuğunda Kubilay Kundakçı, ön yolcu koltuğunda kendisi, arka koltukta ise Yalçınay Yıldız'ın bulunduğunu söyledi.

MESAJ ATIP AYRILDI
Araç içerisinde otururken arkadaşı Yalçınay'ın Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile konuştuğunu da aktaran Canbay; "Konuşma sırasında beni kastederek 'Herkes haddini bilecek, sen anladın ne dediğimi' diye konuştu" dedi.

Canbay, "Yalçınay Yıldız benim 3 yıllık arkadaşım, aynı zamanda prodüktörüm ve sesçim. Kubilay da 4 yıllık arkadaşım. Aleyna Kalaycıoğlu ise eski kız arkadaşım. Kendisiyle 1.5 yıl süren bir ilişkim vardı. Yaklaşık 13 gün önce mesaj atarak benden ayrıldı. Aramızda herhangi bir tartışma, husumet yok. Bundan 3 ay kadar önce ben, Yalçınay ve Aleyna, Kemerburgaz'da birlikte yaşamaya başladık. Yalçınay ikimizin de müzik prodüktörlüğünü yapıyordu" dedi.

İfadesine göre olay günü eve Aleyna Tutuş'un eşyalarını almak için gelen yabancı uyruklu bir kadın, Aleyna'nın Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi olduğunu söyledi. Bunun üzerine Canbay, bu durumu konuşmak amacıyla Ümraniye'ye gitme kararı aldığını belirtti.

TEMİZLİKÇİ SÖYLEDİ
Canbay, "Olayın yaşandığı gün temizlikçi Aleyna'nın eşyalarını almaya geldi ve onun Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi olduğunu söyledi. Daha sonra eşyaları alıp evden ayrıldı" dedi.

"KÖPEĞİMİ GÖRÜNCE BEKLEMEYE KARAR VERDİM"
Stüdyo kapısının açılmadığını, ancak içeride kendisine ait köpek Mocha'yı gördüğünü belirten Canbay, hem köpeğini almak hem de Aleyna ile konuşmak için araç içinde beklediklerini ifade etti.

Canbay şöyle devam etti: "19.00 sıralarında stüdyonun önüne geldik. Aracın şoför koltuğunda Kubilay, sağ ön yolcu koltuğunda ben, arka koltukta ise Yalçınay vardı. Yalçınay kapıyı çaldı ancak Aleyna orada değilmiş. Temizlikçi Yalçınay'ı içeriye almamış akabinde benim köpeğim Mocha'yı içeride görmüş, Aleyna benden ayrılınca benim köpeğimi de alarak gitmişti, ben de hem köpeği almak hem de Aleyna ile konuşup barışmak için orada beklemeye başladım."

"SİZİ BİR DAHA GÖRMEYECEĞİM" DİYEREK ARAÇ İÇİNE ATEŞ ETTİ
Canbay'ın ifadesine göre bekledikleri sırada biri Mercedes Vito, diğeri Mercedes E sınıfı iki araç geldi. Beyaz giyimli bir şahıs araçtan inerek doğrudan kendi bulunduğu tarafa yöneldi, silahını çıkarıp cama vurduktan sonra kapıyı açtı ve "Sizi bir daha görmeyeceğim" diyerek araç içine ateş etti.

Canbay şöyle devam etti: "Aleyna köpeği almak için gelince orada konuşmayı düşündüm. Uzun bir müddet bekledik. Bu süreçte Aleyna ile Yalçınay görüntülü konuştu. Burada Aleyna kaydı yüklemedin mi diye sordu o da yüklüyorum dedi. Bu sırada konuşmaya Aleyna'nın annesi dahil oldu. Annesi beni sevgililik zamanımızda pek sevmiyordu" dedi.

"ARKASI DÖNÜK SİYAH GİYİMLİ BİR KADIN GÖRDÜM"
Canbay, saldırganların olay yerinden uzaklaşmasının ardından siyah giyimli, arkası dönük bir kadın gördüğünü ve fiziksel olarak Aleyna Tutuş'a benzediğini söyledi.

İşte diğer sözleri: Biz araçta otururken biri cama vurup 'Sizi bir daha burada görmeyeyim' dedi. Ardından da silahı ateşledi. Silah patlayınca Kubilay inlemeye başladı. Ben Kubilay'ın karın kısmından vurulduğunu gördüm. Hemen kendimce müdahale etmeye başladım. Yalçınay yardım aramaya başladı. Ben ateş eden şahsı tanımıyorum daha önce görmedim ancak görsem teşhis edebilirim. -Alaattin Kadayıfçıoğlu isimli şahsı daha önce görmedim. -Bu olayda önümüze gelen araçların yanında olaydan sonra şüphelilerin arkasından bakarken ben arkası dönük bir bayan gördüm, siyah giyimliydi ve fiziki olarak Aleyna'ya benziyordu.

NELER OLMUŞTU?

Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

"VAHAP'IN AYAK İŞLERİNİ YAPARDI"

Aleyna Kalaycıoğlu ifadesinde, "Kubilay Kaan Kundakçı'yı eski erkek arkadaşım Vahap Canbay aracılığıyla tanıdım. Vahap'ın ayak işlerini yapardı. Vahap onu yeri geldiğinde şoför olarak kullanır, kimi zaman market alışverişine gönderirdi. Bu işleri parasal karşılığı için değil ona yakınlığından yapardı. Bazen Vahap benim de yanıma Kubilay'ı gönderir, bana yardımcı olur, ulaşımımı sağlardı. Çok da sevdiğim bir kardeşimdi, samimiyetimiz de vardı. Benim telefonumda 'Kubi' adıyla kayıtlıydı. Vahap'tan bağımsız olarak da görüşür konuşurduk. Arabalar konusunda ilgiliydi. Kendi aracımı ona verirdim. Benim aracımla da gezerdi. Bir keresinde Vahap beni kendi aracında alıkoyduğunda şoförü Kubilay'dı. Bu olay bir sene kadar önceydi, o gün Vahap'ın doğum günüydü. Doğum günü çıkışı Vahap ile tartıştık ve beni aracında alıkoymuştu. Kubilay'ın ayrıca futbolcu olarak Kars iline transfer olduğunu bilirim. Hatta kendisi için eski futbolcu arkadaşlarım ile de fazlaca görüşme yapmışımdır. Amacım onun iyi bir kulübe transferiydi. Kubilay, Vahap ile çok yakındı ancak geçmişte Vahap'ın Bağcılar'daki müzik stüdyosunun örgüt tarafından taranmasının ardından ailesi Kubilay'ı uzun bir süre kendisiyle görüştürmemişti. Vahap'ın abisi cezaevinde tutukludur, bildiğim kadarıyla 35 yıl ceza almıştır" dedi.

ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA

Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu'nun özellikle söylediği 'Kubilay Canbay'ın ayak işlerini yapardı' ifadesine zehir zemberek cevap verdi.

"BÖYLE BİR İHTİMAL OLABİLİR Mİ?"

Rapçi Vahap Canbay, bu sözleri sert bir dille yalanladı. Canbay, "Böyle bir ihtimal olabilir mi? Kubilay benim öz kardeşimden hiçbir farkı yoktu. Olay günü öncesi Kubilay ve arkadaşlarımızla hep birlikte yemekteydik. Evdeydik playstation oynadık, filmler izledik yemekler yedik"

"HİÇ Mİ ALLAH'TAN KORKUNUZ YOK"

Ayrıca Canbay, "Hatta snapchat görüntüleri var. Onları da gösterebilirim. Çocuğa ayakçı diyor ya hiç mi Allah'tan korkunuz yok. O çocuk senin engelli kardeşini sırtında taşıdı. Gözlerimle gördüm hatırlıyorum" dedi.

"HİÇ Mİ ÖLÜYE SAYGINIZ YOK?"

Sözlerine devam eden Canbay, "Hiç mi ölüye saygınız yok? Bu çocuk düğünlerimize, cenazelerimize geldi. Bu çocuk aldı seni İstanbul'dan konsere götürdü tek başına bu ayakçılık değil kardeşlik." ifadelerini kullandı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın