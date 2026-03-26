Futbolcu cinayetinde şoke eden ayrıntı! Vahap Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı

Canbay, "Yalçınay Yıldız benim 3 yıllık arkadaşım, aynı zamanda prodüktörüm ve sesçim. Kubilay da 4 yıllık arkadaşım. Aleyna Kalaycıoğlu ise eski kız arkadaşım. Kendisiyle 1.5 yıl süren bir ilişkim vardı. Yaklaşık 13 gün önce mesaj atarak benden ayrıldı. Aramızda herhangi bir tartışma, husumet yok. Bundan 3 ay kadar önce ben, Yalçınay ve Aleyna, Kemerburgaz'da birlikte yaşamaya başladık. Yalçınay ikimizin de müzik prodüktörlüğünü yapıyordu" dedi.

İfadesine göre olay günü eve Aleyna Tutuş'un eşyalarını almak için gelen yabancı uyruklu bir kadın, Aleyna'nın Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi olduğunu söyledi. Bunun üzerine Canbay, bu durumu konuşmak amacıyla Ümraniye'ye gitme kararı aldığını belirtti.

TEMİZLİKÇİ SÖYLEDİ

Canbay, "Olayın yaşandığı gün temizlikçi Aleyna'nın eşyalarını almaya geldi ve onun Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi olduğunu söyledi. Daha sonra eşyaları alıp evden ayrıldı" dedi.

"KÖPEĞİMİ GÖRÜNCE BEKLEMEYE KARAR VERDİM"

Stüdyo kapısının açılmadığını, ancak içeride kendisine ait köpek Mocha'yı gördüğünü belirten Canbay, hem köpeğini almak hem de Aleyna ile konuşmak için araç içinde beklediklerini ifade etti.

Canbay şöyle devam etti: "19.00 sıralarında stüdyonun önüne geldik. Aracın şoför koltuğunda Kubilay, sağ ön yolcu koltuğunda ben, arka koltukta ise Yalçınay vardı. Yalçınay kapıyı çaldı ancak Aleyna orada değilmiş. Temizlikçi Yalçınay'ı içeriye almamış akabinde benim köpeğim Mocha'yı içeride görmüş, Aleyna benden ayrılınca benim köpeğimi de alarak gitmişti, ben de hem köpeği almak hem de Aleyna ile konuşup barışmak için orada beklemeye başladım."