Futbolcu cinayetinde şoke eden ayrıntı! Vahap Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Ümraniye’de, 19 Mart gecesi yaşanan ve futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Öldürülen futbolcu Kundakçı'nın yanında bulunan rapçi Vahap Canbay'ın emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı. İşte detaylar…
Ümraniye'de araç içerisinde bir hiç uğruna öldürülen Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde aralarında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Cinayet anının bir numaralı tanığı olan rapçi Canbay'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre Vahap Canbay, korkunç olayı ifadesinde detaylıca anlattı. Canbay'ın "Silah patladığı an korkup kendimizi sakındık. O sırada Kubilay'ın inlemesini fark ettim. Onlar araçlarına binip gittiler. Benim kimseyle alacak verecek meselem yok. Vuranı görsem tanırım. Aleyna'ya benzeyen bir kadını arkadan gördüm" dediği öğrenildi.
"KUBİLAY DA 'BEN DE GELEYİM' DEDİ"
Canbay, Kubilay Kaan Kundakçı'nın da Aleyna'yı tanıdığı için gelmek istedi. Araçla stüdyo önüne gittiklerini anlattı. Araçta sürücü koltuğunda Kubilay Kundakçı, ön yolcu koltuğunda kendisi, arka koltukta ise Yalçınay Yıldız'ın bulunduğunu söyledi.
MESAJ ATIP AYRILDI
Araç içerisinde otururken arkadaşı Yalçınay'ın Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile konuştuğunu da aktaran Canbay; "Konuşma sırasında beni kastederek 'Herkes haddini bilecek, sen anladın ne dediğimi' diye konuştu" dedi.