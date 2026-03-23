Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun ilk ifadesi ortaya çıktı!
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Cinayette çarpıcı bir gelişme yaşandı. İlk ifadesi ortaya çıkan Aleyna Kalaycıoğlu'nun suçlamaları reddederek "Olay yerine Canbay'ın köpeğini vermeye indik. Orada Canbay'ı araçta görünce Alaattin araçtan indi ve diğer araca doğru ateş etti. Sonra araca binip ayrıldık. Ben yol üzerinde arabadan indim" dedi.
Ümraniye'de Kars36 Spor futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Kundakçı, rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak amacıyla gittiği görüşmede silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Kundakçı'nın cenazesi dün memleketi Sakarya'da toprağa verilmişti.
Cinayetin aydınlatılması için çalışma başlatan polis ekipleri, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, annesi, türkücü İzzet Yıldızhan ile birlikte toplam 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ile şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu da gözaltına alındı. Toplam şüpheli sayısı 10'a yükseldi. Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu ve silahı kullandığı tespit edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun aralarında bulunduğu şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Kritik olayda çarpıcı gelişme yaşandı. Aleyna Kalaycıoğlu'un ilk ifadesi ortaya çıktı. İddialara göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak için araya ortak arkadaşları olan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'yı soktu. Kundakçı, Aleyna ile görüşüp ikilinin barışması için aracı oldu. İddiaya göre Kundakçı ve Canbay, konuşmak için Ümraniye'de olay yerine geldi.
2 FARKLI ARAÇLA KUŞATTILAR
Araç içinde bekledikleri sırada iki farklı araç yanlarına yanaştı. Bu araçlardan birinde Aleyna Kalaycıoğlu ile sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bulunduğu iddia edildi. Araçtan inen Kadayıfçıoğlu, park halinde duran aracın içinde bulunan rapçi Canbay ve futbolcu Kundakçı'ya doğru ateş açtı. Açılan ateşte futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu gözaltına aldı. Kaçan şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.