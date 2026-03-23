Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun ilk ifadesi ortaya çıktı!

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Cinayette çarpıcı bir gelişme yaşandı. İlk ifadesi ortaya çıkan Aleyna Kalaycıoğlu'nun suçlamaları reddederek "Olay yerine Canbay'ın köpeğini vermeye indik. Orada Canbay'ı araçta görünce Alaattin araçtan indi ve diğer araca doğru ateş etti. Sonra araca binip ayrıldık. Ben yol üzerinde arabadan indim" dedi.

Ümraniye'de Kars36 Spor futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Kundakçı, rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak amacıyla gittiği görüşmede silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Kundakçı'nın cenazesi dün memleketi Sakarya'da toprağa verilmişti.

Cinayetin aydınlatılması için çalışma başlatan polis ekipleri, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, annesi, türkücü İzzet Yıldızhan ile birlikte toplam 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ile şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu da gözaltına alındı. Toplam şüpheli sayısı 10'a yükseldi. Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu ve silahı kullandığı tespit edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun aralarında bulunduğu şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Kritik olayda çarpıcı gelişme yaşandı. Aleyna Kalaycıoğlu'un ilk ifadesi ortaya çıktı. İddialara göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak için araya ortak arkadaşları olan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'yı soktu. Kundakçı, Aleyna ile görüşüp ikilinin barışması için aracı oldu. İddiaya göre Kundakçı ve Canbay, konuşmak için Ümraniye'de olay yerine geldi.

2 FARKLI ARAÇLA KUŞATTILAR

Araç içinde bekledikleri sırada iki farklı araç yanlarına yanaştı. Bu araçlardan birinde Aleyna Kalaycıoğlu ile sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bulunduğu iddia edildi. Araçtan inen Kadayıfçıoğlu, park halinde duran aracın içinde bulunan rapçi Canbay ve futbolcu Kundakçı'ya doğru ateş açtı. Açılan ateşte futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu gözaltına aldı. Kaçan şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

BEŞİKTAŞ'TA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda Kadayıfçıoğlu'nun Beşiktaş'ta bir evde saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı. Evde olayda kullanılan silah da ele geçirildi. Devam eden operasyonlarda Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi daha gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Futbolcu Kundakçı'nın cinayetiyle ilgili sürdürülen soruşturma genişletildi. Bu kapsamda ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ile şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu da gözaltına alındı.

ÜNLÜ TÜRKÜCÜ VE BİLAL KADAYIFÇIOĞLU DA LİSTEDE

Ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu ile ailenin yakın akrabası olan şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın, silahlı saldırının ardından Alaattin Kadayıfçıoğlu ile irtibata geçtikleri ve şüpheliyi saklamaya yönelik hareket ettikleri iddiasıyla "suçluyu kayırma" suçundan gözaltına alındıkları öğrenildi.

10 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Konuyla ilgili gözaltına alınan ve Gayrettepe Cinayet Büroda sorgulanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre futbolcu Kubilay Kundakçı cinayeti ile ilgili adliyeye sevk edilen Aleyna Kalaycıoğlu'nun ilk beyanında "Ben kimseyi azmettirmedim" dediği iddia edildi.

Kalaycıoğlu'nun ilk gün polise, stüdyoda bulunan köpekle ilgili gittiklerini ve olay yerinde eski sevgilisi Vahap Canbay'ı görmeleri üzerine olayın yaşandığını öne sürdü. Olaydan sonra araçla ayrıldıktan kısa bir süre sonra kendisinin yol üzerinde araçtan indiğini iddia etti.

AZMETTİRME İDDİALARINI KABUL ETMEDİ

Ateş edildikten sonra birilerinin vurulduğundan haberi olmadığını iddia eden Aleyna Kalaycıoğlu, kendisiyle ilgili azmettirme iddialarını kabul etmedi. Bu ilk bilginin ardından dün de avukat eşliğinde resmi ifadesi alındı.

KÖPEK BAHANESİYLE BARIŞMA İDDİASI

Stüdyoda bulunan köpeğin Canbay'a ait olduğu ve ünlü rapçinin köpeğini alma bahanesiyle yanına aldığı Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'yla görüşüp barışmak istediği öne sürüldü.

