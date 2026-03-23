Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun ilk ifadesi ortaya çıktı!

Cinayetin aydınlatılması için çalışma başlatan polis ekipleri, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, annesi, türkücü İzzet Yıldızhan ile birlikte toplam 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ile şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu da gözaltına alındı. Toplam şüpheli sayısı 10'a yükseldi. Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu ve silahı kullandığı tespit edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun aralarında bulunduğu şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Kritik olayda çarpıcı gelişme yaşandı. Aleyna Kalaycıoğlu'un ilk ifadesi ortaya çıktı. İddialara göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak için araya ortak arkadaşları olan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'yı soktu. Kundakçı, Aleyna ile görüşüp ikilinin barışması için aracı oldu. İddiaya göre Kundakçı ve Canbay, konuşmak için Ümraniye'de olay yerine geldi.