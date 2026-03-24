Futbolcu cinayetinde ünlüler detayı! İşte İzzet Yıldızhan'ın ifadesi

Ümraniye Türkali Mahallesinde 19 Mart günü meydana gelen olayda futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetmiş şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile erkek arkadaşı Alaattin Kadayıfçıoğlu ve ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. 7 kişinin tutuklandığı soruşturma dosyasında sevk yazsında çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı.

Yakalandığı sırada silahın araçta olduğunu beyan eden Kadayıfçıoğlu'nun yalanı, Zorlu Center'daki ikametinde yapılan aramada ortaya çıktı. Kundakçı'nın öldürülmesinde kullanılan Glock marka silah, şüphelinin evinde atışa hazır halde ele geçirildi.

SABAH'da yer alan bilgilere göre, cinayetin ardından şüphelilerin izlerini kaybettirmek için profesyonel bir kaçış planı uyguladıkları belirlendi. Asli fail Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun, teknik takibe yakalanmamak adına şahsi telefonunu kapattığı ve Ahmet Özkoç adına kayıtlı başka bir hat üzerinden iletişim kurduğu saptandı.

CİNAYET MAHALLİNDEN VİTO İLE KAÇIŞ

Olayın yaşandığı geceye dair kamera kayıtları, cinayetin nasıl bir organizasyonla işlendiğini de belgeledi. Şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun, cinayet sonrası elinde silahla koşan Kadayıfçıoğlu ile birlikte kendilerini bekleyen Vito marka bir minibüse binerek olay yerinden hızla uzaklaştıkları saptandı.

Bu aracın Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babasının şoförü tarafından kullanıldığı, sonrasında ise amca Metin Kadayıfçıoğlu'nun ayarladığı başka bir araçla izlerini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.