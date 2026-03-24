CANLI YAYIN

Futbolcu cinayetinde ünlüler detayı! İşte İzzet Yıldızhan'ın ifadesi

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul Ümraniye’de genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği vahşi cinayetin üzerindeki sır perdesi aralandı. Aralarında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ve ünlü türkücü İzzet Yıldızhan’ın da bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada, 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma dosyasında yer alan şok edici detaylar; cinayet sonrası kurulan planlı kaçış mekanizmasını ve şüpheliler arasındaki olağan dışı trafikle ilgili kan donduran gerçekleri gün yüzüne çıkardı.

Ümraniye Türkali Mahallesinde 19 Mart günü meydana gelen olayda futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetmiş şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile erkek arkadaşı Alaattin Kadayıfçıoğlu ve ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. 7 kişinin tutuklandığı soruşturma dosyasında sevk yazsında çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı.

TEKNİK TAKİPTEN KURTULMAK İÇİN SAHTE HAT KULLANDI

SABAH'da yer alan bilgilere göre, cinayetin ardından şüphelilerin izlerini kaybettirmek için profesyonel bir kaçış planı uyguladıkları belirlendi. Asli fail Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun, teknik takibe yakalanmamak adına şahsi telefonunu kapattığı ve Ahmet Özkoç adına kayıtlı başka bir hat üzerinden iletişim kurduğu saptandı.

Yakalandığı sırada silahın araçta olduğunu beyan eden Kadayıfçıoğlu'nun yalanı, Zorlu Center'daki ikametinde yapılan aramada ortaya çıktı. Kundakçı'nın öldürülmesinde kullanılan Glock marka silah, şüphelinin evinde atışa hazır halde ele geçirildi.

CİNAYET MAHALLİNDEN VİTO İLE KAÇIŞ

Olayın yaşandığı geceye dair kamera kayıtları, cinayetin nasıl bir organizasyonla işlendiğini de belgeledi. Şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun, cinayet sonrası elinde silahla koşan Kadayıfçıoğlu ile birlikte kendilerini bekleyen Vito marka bir minibüse binerek olay yerinden hızla uzaklaştıkları saptandı.

Bu aracın Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babasının şoförü tarafından kullanıldığı, sonrasında ise amca Metin Kadayıfçıoğlu'nun ayarladığı başka bir araçla izlerini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.

İZZET YILDIZHAN'IN "OLAĞAN DIŞI" TELEFON TRAFİĞİ

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın cinayetteki rolüne ilişkin dosyada çarpıcı tespitler yer aldı.

Yıldızhan ifadesinde, olay gecesi saat 01.00-02.00 sularında Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun İngiltere'deki babası Bilal Kadayıfçıoğlu tarafından arandığını belirterek, "Olaydan bu şekilde haberim oldu, amca Metin Kadayıfçıoğlu'na ulaşmaya çalıştım ancak önce ulaşamadım, ulaştığımda ise bilgisi olmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

Ancak yapılan incelemelerde Yıldızhan'ın diğer şüphelilerle yaptığı görüşmelerin cinayetten hemen sonra gerçekleştiği ve Metin Kadayıfçıoğlu ile WhatsApp üzerinden "olağan dışı" bir iletişim trafiği yürüttüğü tespit edildi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU NE POLİSİ NE DE AMBULANSI ARADI

Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun ise savunmasında suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunduğu ifade edildi. Olay gecesi yapılan görüntülü görüşme kayıtları, taraflar arasında önceden gelen bir husumet olduğunu ve Kadayıfçıoğlu'nun olay yerine "silahlı saldırı kastıyla" yönlendirildiğini ortaya koydu.

Kalaycıoğlu, "Konudan haberim yoktu" şeklinde bir yaklaşım sergilese de, sevk yazısında genç kadının cinayet sonrası ne polisi ne de ambulansı aradığı, aksine suç aletiyle birlikte asli faille aynı araca binerek kaçtığı vurgulandı.

DELİL KARARTMA VE BASKI İHTİMALİNE KARŞI TUTUKLAMA

Mahkemeye sevk edilen şüpheliler hakkında verilen tutuklama kararında, İzzet Yıldızhan'ın geniş sosyal ve maddi nüfuzuna dikkat çekildi. Yıldızhan'ın cinayeti makamlara ihbar etmek yerine failin kaçmasına yardım ettiği, TCK 283 kapsamında "suçluyu kayırma" suçunu işlediği belirtildi.

Şüphelilerin serbest kalması halinde, henüz yakalanmamış suç ortaklarıyla iletişime geçerek tanıklar üzerinde baskı kurma, kaçma ve delilleri karartma ihtimallerinin bulunduğu değerlendirilerek tutuklanmalarına karar verildi.

Aleyna Kalaycıoğlu için ek gözaltı talebiAleyna Kalaycıoğlu için ek gözaltı talebiALEYNA KALAYCIOĞLU İÇİN EK GÖZALTI TALEBİ
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde şok gelişme!Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde şok gelişme!KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI CİNAYETİNDE ŞOK GELİŞME!
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde kritik gelişmeKubilay Kaan Kundakçı cinayetinde kritik gelişmeKUBİLAY KAAN KUNDAKÇI CİNAYETİNDE KRİTİK GELİŞME

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın