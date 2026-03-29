Futbolcu cinayetinde konum detayı! Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Kadayıfçıoğlu'na mesaj

İstanbul Ümraniye'de 19 Mart gecesi yaşanan ve futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkındaki iddialara yanıt veren Aleyna Kalaycıoğlu, konum paylaşımının bir "yönlendirme" olduğunu iddia ederek şu savunmayı yaptı:

"Ben Alaattin ile stüdyoya seyir halindeyken, VIP aracı önden gönderdiğimiz için Alaattin bana; 'Stüdyonun konumunu bana at, ben de VIP araçtaki arkadaşlara ileteyim' dedi. Ben de bunun üzerine yanımdaki Alaattin'in telefonuna stüdyonun konumunu attım."