Futbolcu cinayetinde konum detayı! Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Kadayıfçıoğlu'na mesaj

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul Ümraniye'de 19 Mart gecesi yaşanan ve futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında elde edilen verilerde, Aleyna Kalaycıoğlu'nun, olayın yaşandığı yerin konum bilgisini cinayette silahı kullanan yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun telefonuna gönderdiği tespit edildi.

İstanbul Ümraniye'de 19 Mart gecesi yaşanan ve futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye'nin konuştuğu Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

'KONUMU ATMAMI ALAATTİN İSTEDİ'

Sabah'ın haberine göre Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinin konum bilgisinin katil zanlısına gönderilmesini mercek altına aldı. Sorgu sırasında Kalaycıoğlu'na doğrudan; "Olay yeri konumunu, kasten öldürme olayını gerçekleştiren Alaattin Kadayıfçıoğlu'na atma sebebiniz nedir?" sorusu yöneltildi.

Hakkındaki iddialara yanıt veren Aleyna Kalaycıoğlu, konum paylaşımının bir "yönlendirme" olduğunu iddia ederek şu savunmayı yaptı:

"Ben Alaattin ile stüdyoya seyir halindeyken, VIP aracı önden gönderdiğimiz için Alaattin bana; 'Stüdyonun konumunu bana at, ben de VIP araçtaki arkadaşlara ileteyim' dedi. Ben de bunun üzerine yanımdaki Alaattin'in telefonuna stüdyonun konumunu attım."

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Aleyna Kalaycıoğlu'nun kaldığı koğuş hakkındaki iddialar üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede, toplam 32 kişi kapasiteli 16 oda bulunmakta olup ünitede toplam 63 kişi kalmaktadır.

Adı geçen tutuklunun kaldığı odada ise 4 kişi bulunmaktadır. Ünitenin havalandırma alanı 162,1 m2'dir. Tüm tutuklu ve hükümlülere, kurum girişi sırasında yatak, nevresim takımı, battaniye, hijyen seti, tek kullanımlık havlu vb. ihtiyaçları teslim edilmekte olup; kurumda yatağı olmayan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır.

Adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede kavga yaşandığına dair herhangi bir tutanak, sözlü veya yazılı bir şikayet bulunmamaktadır.

Adı geçen tutuklunun kuruma kabulünün yapıldığı 24.03.2026 tarihinde psikolog görüşme yapılmış olup; görüşmeler sırasında olumlu tutum ve davranış gösterdiği ve herhangi bir şikâyet dile getirmediği rapor edilmiştir.

Sosyal medyaya yansıyan iddialar ile ilgili tutuklunun herhangi bir müracaatı bulunmamaktadır. İzah olunan nedenlerle yapılan sosyal medya paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

