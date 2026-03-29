Futbolcu cinayetinde konum detayı! Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Kadayıfçıoğlu'na mesaj
İstanbul Ümraniye'de 19 Mart gecesi yaşanan ve futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında elde edilen verilerde, Aleyna Kalaycıoğlu'nun, olayın yaşandığı yerin konum bilgisini cinayette silahı kullanan yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun telefonuna gönderdiği tespit edildi.
İstanbul Ümraniye'de 19 Mart gecesi yaşanan ve futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'KONUMU ATMAMI ALAATTİN İSTEDİ'
Sabah'ın haberine göre Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinin konum bilgisinin katil zanlısına gönderilmesini mercek altına aldı. Sorgu sırasında Kalaycıoğlu'na doğrudan; "Olay yeri konumunu, kasten öldürme olayını gerçekleştiren Alaattin Kadayıfçıoğlu'na atma sebebiniz nedir?" sorusu yöneltildi.
Hakkındaki iddialara yanıt veren Aleyna Kalaycıoğlu, konum paylaşımının bir "yönlendirme" olduğunu iddia ederek şu savunmayı yaptı:
"Ben Alaattin ile stüdyoya seyir halindeyken, VIP aracı önden gönderdiğimiz için Alaattin bana; 'Stüdyonun konumunu bana at, ben de VIP araçtaki arkadaşlara ileteyim' dedi. Ben de bunun üzerine yanımdaki Alaattin'in telefonuna stüdyonun konumunu attım."