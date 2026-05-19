Firari Umut Altaş'ın kaçış planı ortaya çıktı! Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme
Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturması derinleşerek devam ederken, her geçen gün yeni belge ve bulgular da gün yüzüne çıkıyor. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş'ın Meksika üzerinden yasa dışı yollarla ABD'ye kaçtığı ve 4 yıl boyunca farklı eyaletlerde kaçak hayatı yaşadığı tespit edildi. Öte yandan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in makam araçları ile İl Özel İdaresi'ne ait araçlar DNA incelemesi için Tunceli'den Ankara'ya sevk edildi.
Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin derinleşerek devam eden soruşturmada şu ana kadar 12 kişi tutuklanırken, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan firari Umut Altaş'ın izine Amerika Birleşik Devletleri'nde rastlandı.
Mayıs 2022'de Meksika üzerinden yasa dışı olarak ABD'ye geçtiği tespit edilen Altaş'ın, dört yıl boyunca Kaliforniya, Maryland, Virjinya ve New York eyaletlerinde düzensiz ve geçici işlerde çalıştığı anlaşıldı.
ABD'nin batı kıyısındaki Kaliforniya eyaletine ulaştığında ilk iş olarak sığınma talebinde bulunan Altaş, bir süre de göçmen kampında barındı.
PATRONUNA ATTIĞI MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI
Göçmenlik başvurusu sonrası kendisine mahkeme günü verilen ve bu süre zarfında iki yıllık geçici çalışma kartı sağlanan firari şüpheli, çevresinde istikrarsız bir profil çizdi.
Altaş ile teması olan görgü tanıkları, şüphelinin en son işsiz ve evsiz gibi göründüğünü belirttiler. Çalıştığı iş yerlerindeki tutarsız davranışları da dikkat çeken Altaş'ın, 3 Kasım 2022 tarihinde restoran sahibi patronuna, "Abi benim mahkemem var, oraya gideceğim" ifadelerini kullandığı tespit edildi.
Maddi zorluklar yaşadığı anlaşılan şüphelinin, 11 Aralık 2023'te ise yine patronuna, "Abi bu para bana yetmiyor, avukata para gönderemiyorum. Ya garsonun aldığı ücreti alayım ya da ben başka bir iş bakayım" sözleriyle aktardığı ortaya çıktı.