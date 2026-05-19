Firari Umut Altaş'ın kaçış planı ortaya çıktı! Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturması derinleşerek devam ederken, her geçen gün yeni belge ve bulgular da gün yüzüne çıkıyor. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş'ın Meksika üzerinden yasa dışı yollarla ABD'ye kaçtığı ve 4 yıl boyunca farklı eyaletlerde kaçak hayatı yaşadığı tespit edildi. Öte yandan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in makam araçları ile İl Özel İdaresi'ne ait araçlar DNA incelemesi için Tunceli'den Ankara'ya sevk edildi.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin derinleşerek devam eden soruşturmada şu ana kadar 12 kişi tutuklanırken, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan firari Umut Altaş'ın izine Amerika Birleşik Devletleri'nde rastlandı.

Mayıs 2022'de Meksika üzerinden yasa dışı olarak ABD'ye geçtiği tespit edilen Altaş'ın, dört yıl boyunca Kaliforniya, Maryland, Virjinya ve New York eyaletlerinde düzensiz ve geçici işlerde çalıştığı anlaşıldı.

FİRARİ ALTAŞ'IN ABD'DEKİ KAÇIŞ PLANI ORTAYA ÇIKTI

ABD'nin batı kıyısındaki Kaliforniya eyaletine ulaştığında ilk iş olarak sığınma talebinde bulunan Altaş, bir süre de göçmen kampında barındı.

PATRONUNA ATTIĞI MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI
Göçmenlik başvurusu sonrası kendisine mahkeme günü verilen ve bu süre zarfında iki yıllık geçici çalışma kartı sağlanan firari şüpheli, çevresinde istikrarsız bir profil çizdi.

Altaş ile teması olan görgü tanıkları, şüphelinin en son işsiz ve evsiz gibi göründüğünü belirttiler. Çalıştığı iş yerlerindeki tutarsız davranışları da dikkat çeken Altaş'ın, 3 Kasım 2022 tarihinde restoran sahibi patronuna, "Abi benim mahkemem var, oraya gideceğim" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

Maddi zorluklar yaşadığı anlaşılan şüphelinin, 11 Aralık 2023'te ise yine patronuna, "Abi bu para bana yetmiyor, avukata para gönderemiyorum. Ya garsonun aldığı ücreti alayım ya da ben başka bir iş bakayım" sözleriyle aktardığı ortaya çıktı.

DENGESİZ HAYATI YÜZÜNDEN EVLERDEN KOVULDU
Çalışma kartını aldıktan sonra abisinin yaşadığı Maryland eyaletine geçen Altaş, burada farklı evlerde kalarak kısa süreli işlerde çalışmaya devam etti. Ancak dengesiz hayat tarzı nedeniyle kaldığı evlerden kovulduğu da soruşturma dosyasına yansıyan bulgular arasında yer aldı. Firari şüphelinin iltica davası için ise 19 Ağustos 2026 tarihinde Kaliforniya'da mahkeme celbi aldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan 12 kişiden dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in, Gülistan Doku'nun kaybolduğu dönemde kullandığı araçlar mercek alına alındı.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin geçen hafta 'cinayet' şüphesiyle yeni bir boyut kazanan soruşturma iki taraftan ilerlemeye devam ediyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın tutuklanan Vali Tuncay Sonel'e ilişkin bölümü Erzurum'da devam ediyor.

CESET O ARAÇLA MI TAŞINDI?

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı önceki gün yeni bir detayı daha soruşturmaya katmak istedi. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre eski Tunceli Valisi Tuncel Sonel'in tutuklanan oğlu Mustafa Türkay Sonel'in o dönemde BMW marka bir aracı vardı.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre Mustafa Türkay Sonel ve yakın arkadaşı Umut Altaş, Gülistan'ın kaybolduğu gün bu aracı kullanıyorlardı.

Gece saatlerinde de bu araçla hem Tunceli şehir içinde hem şehir dışında dolaştılar. Gizli tanık da Gülistan Doku'nun cesedinin bu araçla 'taşınmış olabileceğini' iddia ediyordu.

ARACI SATIP AYNI PLAKAYI KULLANMIŞLAR

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı dosyadaki ifade ve diğer verileri de dikkate alarak araçta DNA incelemesi yapılmasına karar verdi. Bu süreçte Mustafa Türkay Sonel'in o dönemde kullandığı BMW marka aracı birkaç yil önce sattığı ve yerine de yine aynı marka, aynı model ve aynı renk bir araç aldığı, önceki aracın plakasının da bu yeni araçta kullanılmaya devam ettiği belirlendi.

Sonel'in bu aracı sattığı kişi de tespit edildi ve araç şimdiki sahibinin de muvafakatiyle incelenmek üzere çekiciyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İSTANBUL'DAKİ ARAŞTIRMALARDA VERİ ELDE EDİLEMEDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü kriminal uzmanları, Gülistan Doku eğer 6 yıl önce gerçekten bu araca binmiş veya bindirilmişse ve o günden herhangi bir iz kalmışsa o izleri araştırdı. Ancak bir veri elde edilemediği öğrenildi. Soruşturma dosyasında otomobili kullanan Mustafa Türkay Sonel ve yanındaki Umut Altaş'ın o gece PTS kayıtlarına girmiş görüntüleri de var.

Tunceli'de korkunç bir cinayete kurban giden üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu eski vali Tuncay Sonel'in kullandığı 3 makam aracı ile Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne ait 2 araç olmak üzere toplam 5 araç DNA incelenmesi amacıyla Ankara Kriminale gönderildi.

Gülistan'ın anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılacak.

