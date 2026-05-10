Gülistan Doku'nun annesi ilk kez anlattı! Yürek yakan Anneler Günü detayı: "Başsavcı Ebru Hanım'ı kızım olarak görüyorum"

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, Anneler Günü'nde duygu dolu açıklamalarda bulundu. Acılı anne, "Tek isteğim kızıma bir mezar taşı başında dua edebilmek" sözleriyle yürek yakan Anneler Günü anısını da anlattı.

Tunceli'de 2020 yılında korkunç bir şekilde cinayete kurban giden 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, Anneler Günü'nde evinin kapılarını açtı.

Doku, "Bir anne olarak, kızıma kıyanların en ağır ceza alması bana en büyük Anneler Günü hediyesidir" dedi. 'Kızımın bir mezarı olsun dua etmek istiyorum' diyen acılı anne, "Artık, gözyaşlarımın dinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Tunceli'de 6.5 yıl önce Çocuk Gelişimi Bölümü'nü okurken ortadan kaybolan Gülistan Doku'nun aradan geçen uzun zamanın ardından yeniden yapılan soruşturma kapsamında, korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

"HER ZAMAN İLK KUTLAYAN EVLADIMDI"

Eski vali Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı. Gülistan'ın cesedinin bulunması amacıyla yapılan çalışmalar devam ederken kızından gelecek bir haberi bekleyen Bedriye Doku, evinin kapılarını açtı.

Sabah Gazetesi'nden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, acılı anne kızının cinayete kurban gittiğini öğrenince acısının ilk günkü gibi yeniden alevlendiğini söyledi.

Kızından ayrı geçirdiği altıncı Anneler Günü olduğunu söyleyen Doku, "Gülistan, her zaman hep Anneler Günü'mü ilk kutlayan evladımdı. En son 7 yıl önce Anneler Günü'mü kutladı. 'Anne yine ilk ben kutladım' diyerek mutluluğunu anlattı."

"Ancak bir yıl sonra kızımı benden kopardılar. Her Anneler Günü'nde kızımdan gelecek bir haberi beklerken ne yazık ki bu Anneler Günü öncesi kızımın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı" dedi.

"EN BÜYÜK HEDİYE CEZALANDIRILMALARI"

Doku, "Bu Anneler Günü'nde kızımdan bir haber bekliyorum. Gidip dua edeceğim, dertleşeceğim, kızıma ait bir mezar olsun. Gülistan'a bunu yapanların en ağır şekilde cezalandırılmaları bana verilecek en büyük hediye olacak."

"Adalet Bakanı Akın Gürlek ve kızım olarak gördüğüm Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Hanım'ın kızımı bana vereceklerine inanıyorum. Bir anne olarak tüm annelerin de bizim sesimiz olmasını istiyorum" diye konuştu.

