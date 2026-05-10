Gülistan Doku'nun annesi ilk kez anlattı! Yürek yakan Anneler Günü detayı: "Başsavcı Ebru Hanım'ı kızım olarak görüyorum"

Kızından ayrı geçirdiği altıncı Anneler Günü olduğunu söyleyen Doku, "Gülistan, her zaman hep Anneler Günü'mü ilk kutlayan evladımdı. En son 7 yıl önce Anneler Günü'mü kutladı. 'Anne yine ilk ben kutladım' diyerek mutluluğunu anlattı."

"Ancak bir yıl sonra kızımı benden kopardılar. Her Anneler Günü'nde kızımdan gelecek bir haberi beklerken ne yazık ki bu Anneler Günü öncesi kızımın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı" dedi.

"EN BÜYÜK HEDİYE CEZALANDIRILMALARI" Doku, "Bu Anneler Günü'nde kızımdan bir haber bekliyorum. Gidip dua edeceğim, dertleşeceğim, kızıma ait bir mezar olsun. Gülistan'a bunu yapanların en ağır şekilde cezalandırılmaları bana verilecek en büyük hediye olacak."

"Adalet Bakanı Akın Gürlek ve kızım olarak gördüğüm Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Hanım'ın kızımı bana vereceklerine inanıyorum. Bir anne olarak tüm annelerin de bizim sesimiz olmasını istiyorum" diye konuştu.