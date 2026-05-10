Gülistan Doku'nun annesi ilk kez anlattı! Yürek yakan Anneler Günü detayı: "Başsavcı Ebru Hanım'ı kızım olarak görüyorum"
Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, Anneler Günü'nde duygu dolu açıklamalarda bulundu. Acılı anne, "Tek isteğim kızıma bir mezar taşı başında dua edebilmek" sözleriyle yürek yakan Anneler Günü anısını da anlattı.
Tunceli'de 2020 yılında korkunç bir şekilde cinayete kurban giden 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, Anneler Günü'nde evinin kapılarını açtı.
Doku, "Bir anne olarak, kızıma kıyanların en ağır ceza alması bana en büyük Anneler Günü hediyesidir" dedi. 'Kızımın bir mezarı olsun dua etmek istiyorum' diyen acılı anne, "Artık, gözyaşlarımın dinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.
Tunceli'de 6.5 yıl önce Çocuk Gelişimi Bölümü'nü okurken ortadan kaybolan Gülistan Doku'nun aradan geçen uzun zamanın ardından yeniden yapılan soruşturma kapsamında, korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
"HER ZAMAN İLK KUTLAYAN EVLADIMDI"
Eski vali Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı. Gülistan'ın cesedinin bulunması amacıyla yapılan çalışmalar devam ederken kızından gelecek bir haberi bekleyen Bedriye Doku, evinin kapılarını açtı.
Sabah Gazetesi'nden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, acılı anne kızının cinayete kurban gittiğini öğrenince acısının ilk günkü gibi yeniden alevlendiğini söyledi.