Gülistan Doku soruşturmasında gelişme: 7 kişi Erzurum’a nakledildi

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve o tarihten bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 7 şüpheli, Elazığ'dan Erzurum'a sevk edilerek Erzurum H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Tunceli'de, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'yla ilgili devam eden soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, yakın koruması Şükrü Eroğlu, ihraç polis memuru Gökhan Ertok, Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Abakarov'un üvey babası eski polis memuru Engin Yücer, Abakarov'un annesi Cemile Yücer ve dönemin KÖYDES Müdürü Erdoğan Elaldı'nın nakil işlemleri tamamlandı.

7 TUTUKLU ERZURUM'A NAKLEDİLDİ

Şüphelilerin, geniş güvenlik önlemleri altında Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne götürüldüğü öğrenildi.

"SAĞLIKLI YÜRÜTÜLMESİ İÇİN YERİNDE BİR KARAR"
Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir'in deneyimli soruşturmacılar tarafından ihtiyaç duyulması halinde şüphelilere rahat ulaşılması amacıyla kararın alındığını söyledi.

Avukat Çimen, "Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı insan öldürme yönünden yaptığı için her istediğinde rahat bir şekilde şüphelilere ulaşılması ve soruşturmanın daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla bu kararı almıştır. Bu yerinde bir karar ve destekliyoruz" dedi.

YENİ BAŞVURULAR...

Avukat Çimen ayrıca soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Munzur Üniversitesi kameralardan sorumlu görevlisi Süleyman Ö. ile Mustafa Türkay Sonel'in arkadaşı Uğurcan A.'nın tutuklanması yönünde başvuruda bulunulacağını da söyledi.

SON MESAJI "BEN ARTIK GELMEYECEĞİM"

Örte yandan Gülistan'ın öldürüldüğü patronuna attığı mesajı ortaya çıkmıştı. Patronuna yazdığı son mesajında Gülistan Doku, "Ben artık gelmeyeceğim" ifadelerini kullandı. Genç kızdan bu mesajdan bir süre sonra bir daha haber alınamadı.

