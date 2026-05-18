Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku soruşturmasında kritik bir ifade daha dosyaya girdi. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşlarından Uğurcan Açıkgöz'ün karakolda verdiği ifadeye ahaber.com.tr ulaştı. Bu kapsamda Açıkgöz, telefon görüşmeleri, kafe buluşmaları, yılbaşı gecesi planları ve Gülistan'ın kaybolduğu güne ilişkin çarpıcı detaylar anlattı. HTS kayıtları ve kamera görüntülerine değinen Açıkgöz, "Türkay Sonel'in aracını bizden 15-20 dakika sonra gördüm" dedi.
Türkiye, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan, yıllar sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Gülistan Doku soruşturmasını yakından takip ederken yeni gelişme yaşandı.
Ahaber.com.tr'nin ulaştığı ifadede, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşlarından Uğurcan Açıkgöz araçlardan telefon trafiğine, Hanımeli Kafe buluşmalarından kamera görüntülerine kadar birçok kritik detayı anlattı. Dosyadaki sıcak temaslar ve HTS kayıtları yeniden gündeme geldi.
VALİNİN OĞLU TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku"ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel'in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, 'Suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan tutuklandı. Ferhat Güven ise Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'ya yönelik eylemi nedeniyle 'Yağma' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.
DÖNEMİN VALİSİ DE TUTUKLU
Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınan ve Tunceli Adliyesi'ne getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Tuncay Sonel ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Şüpheliler U.A. ile Munzur Üniversitesi'nden kameralardan sorumlu olan S.G. ve S.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla 'Delilleri yok etme ve gizleme' suçlamasıyla gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E., adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.
MUSTAFA TÜRKAY SONEL İLE İLİŞKİSİNİ ANLATTI
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Uğurcan Açıkgöz, Mustafa Türkay Sonel'i lise yıllarından tanıdığını belirtti. Açıkgöz, "Mustafa Türkay SONEL ile lise son sınıfta aynı okulda okuduk. Daha sonra ortak arkadaş ortamlarında samimiyetimiz ilerledi" sözleriyle ilişkilerini anlatırken, birlikte gezdikleri araçlara kadar detay verdi.
Açıkgöz, Türkay Sonel'in kullandığı araçlardan birinin 06 SNL 10 plakalı BMW olduğunu aktarırken, arkadaş grubunda Umut Altaş, Erdem Çelebi, Oğuz Emre Yeşil ve Ekin Kılıç gibi isimlerin bulunduğunu söyledi. Özellikle araçlarla sık gezdiklerini anlatan Açıkgöz, "Türkay'ın beyaz Mercedes marka aile aracı vardı. Umut'un aracı beyaz renkli Skoda Octavia idi" ifadelerini kullandı.
"VALİLİK KONUTUNA GİDİYORDUK"
İfadede en dikkat çeken bölümlerden biri de valilik konutuna ilişkin anlatımlar oldu. Açıkgöz, Mustafa Türkay Sonel ile zaman zaman valilik konutuna gittiklerini belirterek, "Valilik konutuna birkaç kez araç yıkamaya gittim. Valilik konutunda araç yıkama setleri vardı. Türkay araçlara ve teknolojik aletlere meraklıydı" dedi.
MUSTAFA TÜRKAY SONEL İLE NASIL TANIŞTIĞINI ANLATTI
Şüpheli Uğurcan Açıkgöz, ifadesinde şu ifadelere yer verdi: "Mustafa Türkay SONEL ile lise son sınıfı aynı okul olan Tunceli Merkez Özel Uğur okulunda okuduk. Okulda samimiyetimiz yoktu ama valinin oğlu olduğunu biliyordum. Lise bittikten sonra Tunceli'deki Final dersanesinde beraber eğitim gördük ve ortak arkadaş ortamında tanıştık. Hatırladığım isimler Umut ALTAŞ, Oğuz Emre YEŞİL, Akın YIKMIŞ, Ekin Can KILIÇ, Özgür Can ORHAN, Can Serdar ÇELİK ve Ercem ÇELEBİ idi. O dönemde Mustafa Türkay SONEL ile Umut ALTAŞ daha samimiydi. İkisi birlikte sık sık Türkay'a ait 06 SNL 10 plakalı BMW araç ile takılırlardı. Bildiğim kadarıyla ailecek de görüşürlerdi. Sonrasında Türkay ile ben de samimi olup ortak arkadaşlarımla birlikte okul çıkışları ehliyetlerimizi yeni alma heyecanıyla arabalarla turlardık. Benim aracım 06 BA 2330 plakalı beyaz Mercedes marka ailem aracını idi. Umut'un aracı beyaz renkli Skoda Octavia idi. Ercem'in siyah BMW'si vardı, Oğuz Emre'nin beyaz Audisi vardı. Araçla gezmek haricinde Atatürk mahallesinde bulunan şu an Total'in karşısında bulunan Emirgan Kafe, Balkon kafe, Moğoltay mahallesindeki Ot kafe, birkaç kez Atatürk mahallesindeki 15 temmuz parkı yanında bulunan göl kenarında özel harekat polislerinin yapıp sık gittiği Kartal yuvası tabir edilen yere giderdik.