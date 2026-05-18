Gülistan Doku soruşturmasında kritik ifadeye ahaber.com.tr ulaştı: Türkay Sonel'in aracını bizden 15-20 dakika sonra gördüm

Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku soruşturmasında kritik bir ifade daha dosyaya girdi. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşlarından Uğurcan Açıkgöz'ün karakolda verdiği ifadeye ahaber.com.tr ulaştı. Bu kapsamda Açıkgöz, telefon görüşmeleri, kafe buluşmaları, yılbaşı gecesi planları ve Gülistan'ın kaybolduğu güne ilişkin çarpıcı detaylar anlattı. HTS kayıtları ve kamera görüntülerine değinen Açıkgöz, "Türkay Sonel'in aracını bizden 15-20 dakika sonra gördüm" dedi.

Türkiye, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan, yıllar sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Gülistan Doku soruşturmasını yakından takip ederken yeni gelişme yaşandı.

KRİTİK İFADEYE AHABER.COM.TR ULAŞTI
Bu kapsamda Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken bir ifade daha dosyaya girdi. Ahaber.com.tr'nin ulaştığı ifadede, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşlarından Uğurcan Açıkgöz araçlardan telefon trafiğine, Hanımeli Kafe buluşmalarından kamera görüntülerine kadar birçok kritik detayı anlattı. Dosyadaki sıcak temaslar ve HTS kayıtları yeniden gündeme geldi.

VALİNİN OĞLU TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku"ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel'in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, 'Suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan tutuklandı. Ferhat Güven ise Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'ya yönelik eylemi nedeniyle 'Yağma' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

DÖNEMİN VALİSİ DE TUTUKLU
Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınan ve Tunceli Adliyesi'ne getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Tuncay Sonel ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Şüpheliler U.A. ile Munzur Üniversitesi'nden kameralardan sorumlu olan S.G. ve S.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla 'Delilleri yok etme ve gizleme' suçlamasıyla gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E., adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

MUSTAFA TÜRKAY SONEL İLE İLİŞKİSİNİ ANLATTI

Şüpheli sıfatıyla ifade veren Uğurcan Açıkgöz, Mustafa Türkay Sonel'i lise yıllarından tanıdığını belirtti. Açıkgöz, "Mustafa Türkay SONEL ile lise son sınıfta aynı okulda okuduk. Daha sonra ortak arkadaş ortamlarında samimiyetimiz ilerledi" sözleriyle ilişkilerini anlatırken, birlikte gezdikleri araçlara kadar detay verdi.

Açıkgöz, Türkay Sonel'in kullandığı araçlardan birinin 06 SNL 10 plakalı BMW olduğunu aktarırken, arkadaş grubunda Umut Altaş, Erdem Çelebi, Oğuz Emre Yeşil ve Ekin Kılıç gibi isimlerin bulunduğunu söyledi. Özellikle araçlarla sık gezdiklerini anlatan Açıkgöz, "Türkay'ın beyaz Mercedes marka aile aracı vardı. Umut'un aracı beyaz renkli Skoda Octavia idi" ifadelerini kullandı.

"VALİLİK KONUTUNA GİDİYORDUK"

İfadede en dikkat çeken bölümlerden biri de valilik konutuna ilişkin anlatımlar oldu. Açıkgöz, Mustafa Türkay Sonel ile zaman zaman valilik konutuna gittiklerini belirterek, "Valilik konutuna birkaç kez araç yıkamaya gittim. Valilik konutunda araç yıkama setleri vardı. Türkay araçlara ve teknolojik aletlere meraklıydı" dedi.

MUSTAFA TÜRKAY SONEL İLE NASIL TANIŞTIĞINI ANLATTI

Şüpheli Uğurcan Açıkgöz, ifadesinde şu ifadelere yer verdi: "Mustafa Türkay SONEL ile lise son sınıfı aynı okul olan Tunceli Merkez Özel Uğur okulunda okuduk. Okulda samimiyetimiz yoktu ama valinin oğlu olduğunu biliyordum. Lise bittikten sonra Tunceli'deki Final dersanesinde beraber eğitim gördük ve ortak arkadaş ortamında tanıştık. Hatırladığım isimler Umut ALTAŞ, Oğuz Emre YEŞİL, Akın YIKMIŞ, Ekin Can KILIÇ, Özgür Can ORHAN, Can Serdar ÇELİK ve Ercem ÇELEBİ idi. O dönemde Mustafa Türkay SONEL ile Umut ALTAŞ daha samimiydi. İkisi birlikte sık sık Türkay'a ait 06 SNL 10 plakalı BMW araç ile takılırlardı. Bildiğim kadarıyla ailecek de görüşürlerdi. Sonrasında Türkay ile ben de samimi olup ortak arkadaşlarımla birlikte okul çıkışları ehliyetlerimizi yeni alma heyecanıyla arabalarla turlardık. Benim aracım 06 BA 2330 plakalı beyaz Mercedes marka ailem aracını idi. Umut'un aracı beyaz renkli Skoda Octavia idi. Ercem'in siyah BMW'si vardı, Oğuz Emre'nin beyaz Audisi vardı. Araçla gezmek haricinde Atatürk mahallesinde bulunan şu an Total'in karşısında bulunan Emirgan Kafe, Balkon kafe, Moğoltay mahallesindeki Ot kafe, birkaç kez Atatürk mahallesindeki 15 temmuz parkı yanında bulunan göl kenarında özel harekat polislerinin yapıp sık gittiği Kartal yuvası tabir edilen yere giderdik.

Bu polis özel harekatın yerine Türkay vasıtasıyla giderdik. 1 kez Munzur üniversitesinin içerdeki kafede kahve içmeye de gitmiştik. Yukarıda da belirttiğim gibi Türkay ve Umut çok samimlerdi, devamlı görüşüp içip içerisine ayrı olarak bir samimiyetleri vardı. Daha sonra ben de Türkay ile samimiyetliğim arttı, halen de görüşmekteyim. Telefonla da görüşürüz, yüz yüze de İstanbul'a gittiğim abim ile aynı ilçe olan Ataşehir ilçesinde bulunan Varyap sitesinde bulunan evine giderdim. Türkay hatırladığım kadarıyla 2020 yılında babasının tayininin Ordu iline çıkmasıyla kendisi de İstanbul ilindeki bu adresine taşındı. Bu tarihten sonra tahminim gittikten birkaç ay sonra benim yanıma geldi, ayrı arkadaş grubu ile 3-4 gün zaman geçirdik. Ben evimde misafir etmiştim. O dönem benim sevgilim Berfin KAPLAN'ın konumu yüzünden o çok fazla muhatap olmadığımı söylerdi.

SİLAHLI GÖRSELLERİ SORULDU
Açıkgöz ayrıca, Türkay Sonel'in sosyal medyada zaman zaman silahlı fotoğraflar paylaştığını da doğruladı. Şüpheli, "Üzerinde ve aracında silah görmedim ama sosyal medyaya silahlı fotoğraf attığını biliyorum" şeklinde konuştu.

Açık göz devamında, "Ben Türkay ile samimiyetim dolayısı ile Valilik konutuna birkaç kez araç yıkamaya gitmiştim. Vali beyin koruması Akın polisin o konut içerisinde araç yıkama setleri vardı o sebeple de araç yıkamak kolay oluyordu. Türkay o dönemde teknolojik aletlere, arabalara meraklıydı. Valilik korumaları ile de çok zaman geçirirdi. Korumalara ait olduğunu düşündüğüm silahlarla da resim çekinip sosyal medyaya atardı. Üzerinde ve aracında silah hiç görmedim. Ama sosyal medyaya durum yada post olarak resimler atardı." dedi.

"BMW ARACI BİZİM DEĞİLDİ"
Kamuoyunda sıkça tartışılan 06 SNL 10 plakalı BMW ile ilgili de ifade veren Uğurcan Açıkgöz, söz konusu aracın kendi ailelerine ait olmadığını söyledi. Açıkgöz, "O dönem böyle bir söylenti oluştu ama gerçek değildi. Benim üzerime kayıtlı bir aracım yoktu" dedi.

"GÜLİSTAN DOKU'YU TANIMIYORUM"
Açıkgöz ifadesinde Gülistan Doku'yu tanımadığını öne sürdü. Şüpheli, "Gülistan DOKU'yu tanımam. Kendisiyle herhangi bir şekilde görüşmedim" ifadelerini kullandı.

Ancak soruşturma dosyasında geçen Hanımeli Kafe, Gençlik Merkezi ve arkadaş gruplarıyla ilgili birçok ayrıntıyı anlattı. Özellikle HTS kayıtlarında adı geçen telefon görüşmeleri ve buluşmalar dosyanın en kritik başlıklarından biri olarak dikkat çekti.

GENÇLİK MERKEZİ VE KAFE DETAYI

Soruşturma dosyasında yer alan 27 Aralık 2019 tarihine ilişkin sorularda, Moğultay Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi ve çevresindeki hareketlilik gündeme geldi. Açıkgöz, o tarihte Gençlik Merkezi'ne gitmediğini ancak yakınındaki kafede oturmuş olabileceğini söyledi.

Telefonunun neden kapalı olduğuna ilişkin soruya ise "Telefonumun şarjı bitmiş olabilir. Benim telefon kapatma gibi bir huyum yoktur" yanıtını verdi.

YILBAŞI GECESİ DETAYI

İfadede 31 Aralık 2019 gecesine ilişkin ayrıntılar da yer aldı. Açıkgöz, Umut Altaş ile birlikte Pülümür yolu üzerindeki bir bağ evinde yılbaşı kutlaması yaptıklarını söyledi. "Uyuşturucu kullanmadım, arkadaşlarımdan da kullanan görmedim" diyen Açıkgöz, gece boyunca eğlendiklerini anlattı.

GÜLİSTAN DOKU'NUN ÇALIŞTIĞI KAFEYE GİTMİŞ
Dosyanın dikkat çeken noktalarından biri de Hanımeli Kafe oldu. Gülistan Doku'nun çalıştığı kafeye gidip gitmediği sorulan Açıkgöz, arkadaş grubuyla zaman zaman kafeye gittiklerini söyledi. Ancak Gülistan Doku ile birebir irtibat kurmadığını savundu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ TEK TEK SORULDU

Soruşturma kapsamında Açıkgöz'e 4 Ocak 2020 tarihine ait "Çarşım Önü" ve "Hanımeli Kafe" kamera görüntüleri de gösterildi. Görüntülerde beyaz renkli bir aracın yer aldığı belirtilirken, Açıkgöz aracın annesinin kullandığı 62 AR 979 plakalı Seat olduğunu söyledi.

İfadenin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Türkay Sonel'in aracıyla ilgili söylediği sözler oldu. Açıkgöz, "Kafeden çıktıktan sonra ben aracımla ayrıldım. Siyah renkli araç büyük ihtimalle Türkay'ın aracıydı ve bizden 15-20 dakika sonra çıktı" ifadelerini kullandı.

"HATIRLAMIYORUM"

Dosyada Gülistan Doku'nun son görüldüğü yer olarak kayıtlara geçen Sarı Saltuk Viyadüğü de ifadede gündeme geldi. Açıkgöz, olay günü Ovacık tarafında olduğunu iddia ederken, "Türkay, Şükrü ve Umut'un nerede olduğunu bilmiyorum" dedi.

Açıkgöz ayrıca, baz kayıtları ve telefon görüşmelerine ilişkin sorularda birçok ayrıntıyı "hatırlamıyorum" diyerek yanıtladı.

"GÜLİSTAN DOKU'NUN AKIBETİYLE İLGİLİ BİLGİM YOK"

İfadenin son bölümünde Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin bilgi sahibi olmadığını savunan Açıkgöz, "Ben Gülistan DOKU'nun akıbeti ile ilgili defalarca söyledim hiçbir ilgim ve bilgim yoktur" dedi.

Şüpheli ayrıca, olayla ilgili bildiği başka bir detay olmadığını belirterek, "Kimseden korkum yoktur" ifadelerini kullandı.

DOSYADA CEVABI BEKLEYEN KRİTİK SORULAR

Gülistan Doku soruşturmasında yıllardır cevap bekleyen sorular ise hâlâ gündemdeki yerini koruyor. HTS kayıtları, Sarı Saltuk Viyadüğü çevresindeki hareketlilik, Hanımeli Kafe buluşmaları, kamera görüntüleri ve şüphelilerin birbirleriyle olan yoğun telefon trafiği soruşturmanın en sıcak başlıkları arasında yer aldı.

Aynı gün Gülistan Doku'nun kaybolduğu saatlerde Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş ile telefon irtibatı olup olmadığı sorulduğunda, tam hatırlamadığını ancak avukatının kendisine HTS kayıtlarını gösterdiğini ifade etti.

05 Ocak 2020 tarihli Sabit Önü kamera görüntülerindeki beyaz aracın annesinin kullandığı Seat araç olduğunu söyledi. Aracın evlerinin bulunduğu sokaktan çıkarken görüntülendiğini belirtti.

Soruşturma kapsamında kendisinin de olayın içinde olduğu yönündeki değerlendirmeler sorulduğunda, Gülistan Doku'nun akıbetiyle hiçbir ilgisi ve bilgisi olmadığını söyledi. "Atılı olan suçu kabul etmiyorum" dedi.

GÜLİSTAN'IN CANSIZ BEDENİ HALA ARANIYOR

Gülistan Doku'nun cansız bedenini bulabilmek için Adalet Bakanlığı'nın talebi ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, son teknoloji cihazlarla Tunceli'ye sevk edildi. JAK ekipleri ile Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekip, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun koordinasyonu ve katılımıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin, daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden hareket ederek belirlenen alanlarda yer altı görüntüleme cihazlarıyla tarama gerçekleştiriyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yer altının üç boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor.

PTS KAYITLARI TOPLANMIŞTI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, göreve başladıktan sonra Gülistan Doku dosyasını raftan indirip incelemeye başladı. Soruşturmayı baştan ele alan Başsavcı Ebru Cansu'nun talimatıyla, 'Jandarma Dedektifleri' olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) personelinden oluşan özel ekip kuruldu. Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri, PTS kayıtları toplandı.

