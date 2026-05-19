Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı detay: Firari Umut Altaş'ın ABD'deki kaçış planı ortaya çıktı

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı yeni belge ve bulgulara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında aranan firari şüpheli Umut Altaş'ın yasa dışı yollarla Meksika üzerinden ABD'ye kaçtığı, sığınma talebinde bulunarak göçmen kamplarında kaldığı belirlendi. A Haber muhabiri Yüksel Akalan'ın aktardığı bilgilere göre soruşturmadaki bir diğer sıcak gelişme ise tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in o dönem kullandığı makam araçlarının DNA incelemesi için Ankara'ya gönderilmesi oldu.