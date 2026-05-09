Gülistan Doku cinayetinde gizemli "öğrenci evi" mercek altında!

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında dosya raftan indirildi. Yapılan incelemeler sonucunda genç kızın kaybolmadığı, organize bir cinayete kurban gittiği delillerle ortaya konuldu. Aralarında dönemin Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, soruşturma "öğrenci evi" görünümlü gizemli bir adrese odaklandı.

GÜLİSTAN'IN İZİ 1+1 EVDE ARANACAK Şüphelerin odağında bu kez Tunceli'deki 1+1 ev vardı… Öğrenci evi olarak görünen 1+1 evin kirasının başka bir isim tarafından ödendiği anlaşıldı. GÜLİSTAN DOKU CİNAYETİNDE 1+1 DAİRE DETAYI Genç kızın cesedine ilişkin bir ip ucu aranırken, soruşturmada önemli bir detaya ulaşıldı. Kente bir öğrenci evi tespit edildi. Öğrenci evi şeklinde kullanılan ve kirası üçüncü şahıslar tarafından ödendiği ifade edilen 1+1 evin sırrı çözülmeye çalışılıyor. Soruşturma dosyasında giren evin Gülistan Doku bağlantısı da araştırılıyor.

ÖZEL EKİP ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Gülistan Doku cinayeti soruşturması kapsamında kurulan özel ekip evin çevre ve yakınlarındaki kamera kayıtları ve bazlardan elde edilecek HTS verilerini incelemek üzere harekete geçti.