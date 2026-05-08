Gülistan Doku’nun son gecesi! "Zeyn" detayı ortaya çıktı

Tunceli'de cinayete kurban giden Gülistan Doku soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Gülistan'ın kaybolmadan yalnızca bir gün önce evinde kaldığı öğretim görevlisi H.K.'nin tanık sıfatıyla verdiği ifade gün yüzüne çıktı. H.K., ifadesinde genç kızın o geceki ruh haline dair gözlemlerini paylaştı.

Munzur Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görev yapan H.K., Gülistan Doku'yu okulda öğrencisi olması ve danışmanı olması sebebiyle tanıdığını belirterek, "Ders dışında Gülistan Doku ile odamda ilk görüşmem, okul öğretmeni ile aralarında yaşadığı-sıkıntıları bana anlatması ile başlamıştır. Bu vesile ile öğrenci ile ara ara sorunlar üzerine konuşmalarım oldu. Şahsın hocası ile aralarındaki konudan dolayı çok stresli, çok üzgün içine kapanık bir öğrenci olduğunu gözlemledim. Haksızlığa uğramaya dayanamadığını konuşmalarında bana söyledi. Bu konu sonrasında zaman zaman her türlü sorununu bana anlatmaya başladı" dedi.

BİR GÜN ÖNCE HOCASIYLA MESAJLAŞTI Gülistan'ın 4 Ocak günü saat 16.00 sıralarında kendisine WhatsApp üzerinden mesaj attığını ve mesajında "Hocam Hanimeli Kafede ben işe başladım" diye yazdığını kaydeden H.K., "Bende ona "hemen iş bulmuşsun gündüz görüştüğümüzde yoktu böyle bir şey, hayırlı olsun diye söyledim" diye mesaj atınca "O da bana kesin değil ancak görüşüyorum, saat: 16.00 - 23.00 saatleri arasında çalışacağım" diye bana mesajda belirtti.

04.01.2020 günü saat: 22.00 sıralarında WhatsApp üzerinden "Ne yaptın yavrum, işe başladın mı" şeklinde mesaj attım, mesajıma karşılık vermedi, saat: 23.30 sıralarında benim mesajıma "hocam durakta bekliyorum" diye yazdı. Ben de "hayırdır durakta ne işin var diye" mesaj atarak sordum, çünkü KYK yurt girişi en son 23.00 da olduğundan, ona "sen bu saatte neden dışarıdasın, hanımeli seni servisle yurda bırakmadı mı" diye mesaj attım.

Mesajıma "ben kendim gitmedim" şeklinde cevap verdi. Bu şekilde cevap verince yurda giriş yapamayacağından "peki bu saatten sonra ne yapacaksın" diye mesaj attım. Bana "Bilmiyorum" şeklinde cevap verdi. Ben de ona "Dışarıda kalacak değilsin ya bir arkadaşına ya da sınıf arkadaşın Kübra'ya git onun yanında kal diye mesaj attım" o da "durakta beklediğini" ancak hangi durakta beklediğini bana mesajda söylemedi, bu mesajı attığında saat: 23.30 sıraları idi.