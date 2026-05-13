Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı iddia: Kritik görüntüler silindi mi?

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku soruşturması sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Abla Aygül Doku, yaptığı paylaşımda 'Kim sildi?' ifadeleriyle Dinar Köprüsü'nü gören üniversite kameralarının silindiğini iddia etti. İşte detaylar...

Gülistan Doku cinayeti soruşturması Türkiye'nin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin dosyanın yeniden açılmasıyla birlikte dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yıllardır kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmada yeni iddialar, kamera kayıtları tartışması ve dosyadaki kritik gelişmeler soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.

TUTUKLANDILAR

Elde edilen deliller ile genç kızın kaybolmadığı, organize bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 12 kişi tutuklandı. Titizlikle yürütülen soruşturmada, yeni bir detaylara ve delillere ulaşılmıştı.

1+1 EV DETAYI Soruşturmadaki şüphelerin odağında bu kez Tunceli'de bulunan 1+1 bir ev yer aldı. Öğrenci evi olarak kullanıldığı belirlenen dairenin kira ödemelerinin farklı bir kişi tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin yeni ipuçları aranırken, ekipler soruşturmada dikkat çeken bir ayrıntıya ulaştı. Dosyaya giren bilgilere göre kentte tespit edilen ve öğrenci evi görünümünde kullanılan 1+1 dairenin perde arkası araştırılıyor. Kirasının üçüncü şahıslar tarafından ödendiği öne sürülen evin Gülistan Doku dosyasıyla bağlantısı olup olmadığı da soruşturma kapsamında inceleniyor.

MASAK TARAFINDAN BANKA BİLGİLERİ HESAP HAREKETLERİ İNCELECEK Gülistan Doku cinayeti soruşturması kapsamında kurulan özel ekip evin çevre ve yakınlarındaki kamera kayıtları ve bazlardan elde edilecek HTS verilerini incelemek üzere harekete geçti. Özellikle HTS verilerinin şüphelilere ait cep telefonlarıyla örtüşmesi durumunda Gülistan soruşturmasına yeni boyut kazandırması bekleniyor. Eve kimlerin girip çıktığı araştırılırken, bir önemli tespit ise, 1+1 evin "öğrenci evi" görünümünde olması dikkat çekiyor. Kirası başka kişilerce ödendiği için MASAK tarafından banka bilgileri hesap hareketleri incelecek.