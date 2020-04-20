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20.04.2020

Zonguldak'ta sokak ortasında vahşet! Arazi kavgası can aldı |Video

Zonguldak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma nedeniyle Kenan Topçu; kardeşi İnam Topçu ve yeğeni Muhammet Topçu’yu silahla öldürürken, yengesini ise yaraladı. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Kenan Topçu, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşi İnam Topçu ve yeğeni Muhammet Topçu'yu silahla öldürürken, yaralanan yengesi ise tedaviye alındı.



Olay, saat 13.30 sıralarında Çaycuma Velioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir süredir aralarında husumet olan Kenan Topçu ile kardeşi İnam Topçu tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Kenan Topçu, kardeşi İnam Topçu, yengesi Pakize Topçu ve yeğeni Muhammet Topçu'ya silahla ateş etti. İnam Topçu olay yerinde hayatını kaybederken, durumları ağır olan eşi ve oğlu ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Topçu hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanan Kenan Topçu gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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