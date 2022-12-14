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Zonguldak'ta korkunç kaza: Öğrenci servisi yuvarlandı: 1 ölü 19 yaralı

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Giriş: 14.12.2022 17:45
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde öğrenci servisinin tepeden yuvarlanması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.
Öğrenci servisi yuvarlandı: 1 ölü 19 yaralı
Öğrenci servisi yuvarlandı: 1 ölü 19 yaralı
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