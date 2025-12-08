08 Aralık 2025, Pazartesi

40 bin TL karşılığı silahlı saldırıya 2 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 08.12.2025 15:02
Antalya'da 1 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerden birinin, saldırıyı gerçekleştirmeleri için, 2 şüpheliye 40 bin TL verdiğini belirlenirken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
