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Zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı!

Zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.01.2025 22:51
Mardin'deki kaza, 18.20 sıralarında Ömerli ilçesi Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri belirlenemeyen 2 otomobil ile 1 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlardaki Nurullah Ş. (21), Ömer S. (22), Necla K. (38), Uğur Ü. (42), Irmak Ç. (2) ve Ramazan Ö. (62) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ramazan Ö.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı!
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