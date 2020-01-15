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15.01.2020
Zeytinyağındaki hile nasıl anlaşılır? Gıda uzmanı isim canlı yayında anlattı
Gıda teröristleri şimdi de zeytinyağını hedef aldı. Zeytinyağına ayçiçekyağı ya da trans yağ karıştırdıkları ortaya çıkan gıda teröristlerine karşı uzmanlar vatandaşları uyarıyor. Peki zeytinyağındaki hileyi nasıl anlarız? Gıda Uzmanı Ahmet Kılınç canlı yayında anlattı.
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