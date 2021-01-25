Zeytinyağı alırken nelere dikkat etmeli? Hangi hileler dönüyor?

Sağlığımız için gerekli olan zeytinyağı, diğer yağlara göre biraz daha pahalı. Ancak her zeytinyağı da sağlıklı değil. Fiyatlar zeytinyağındaki kaliteyi belirler mi? Marketlerden alınan zeytinyağları ne kadar doğal? Yine doğal ürün arayışıyla butik işletmelerden aldığımız zeytinyağlarında da hile dönüyor mu? Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı. Tüm bu soruların cevabı dosya haberimizde...

Sağlığımız için gerekli olan zeytinyağı, diğer yağlara göre biraz daha pahalı. Ancak her zeytinyağı da sağlıklı değil. Fiyatlar zeytinyağındaki kaliteyi belirler mi? Marketlerden alınan zeytinyağları ne kadar doğal? Yine doğal ürün arayışıyla butik işletmelerden aldığımız zeytinyağlarında da hile dönüyor mu? Tüm bu soruların cevabı dosya haberimizde...