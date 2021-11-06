07 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Zeytinburnu'nda düzenlenen yöresel günlerde sahnedeyken kalp krizi geçirdi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Zeytinburnu'nda düzenlenen yöresel günlerde sahnedeyken kalp krizi geçirdi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.11.2021 12:34
Zeytinburnu Belediyesi’nin Yöresel Günler etkinliğinde sahne alan Rumelili sanatçı Ramazan Günay kalp krizi geçirdi. Sahnede yere yığılan Günay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen Yöresel Günler etkinliğinde Zeytinburnu Tüm Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği Sahne aldı. Renkli başlayan gecede misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu. İkramların ardından konser alanına geçildi. Önce sahneye Rumeli Halk Oyunları ekibi çıktı. Ardından ise Rumeli'nin tanınmış isimleri Arif Şentürk ve Ramazan Günay, birlikte el ele çıktı. Ardından iki sanatçı türkü söylemeye başladı. Tam bu sırada Rumelili sanatçı Ramazan Günay, bir anda yere yığıldı. Yere yığılan sanatçının yardımına görevliler ve Belediye Başkanı Ömer Arısoy koştu. Kalp krizi geçiren sanatçıya masajı yapıldı. Ardından hastaneye kaldırılan sanatçı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Feci kaza! Ambulans otomobille çarpıştı
Feci kaza! Ambulans otomobille çarpıştı
Terör propagandası yapan araştırma görevlisi tutuklandı
Terör propagandası yapan araştırma görevlisi tutuklandı
Afyon’da katliam gibi kavga!
Afyon'da katliam gibi kavga!
aklava imalathanesinde çıplak usta!
aklava imalathanesinde çıplak usta!
İETT otobüsü arızalanınca caddede trafik yoğunluğu oluştu
İETT otobüsü arızalanınca caddede trafik yoğunluğu oluştu
Esenyurt’ta terası silerken 5. Kattan aşağı düştü
Esenyurt’ta terası silerken 5. Kattan aşağı düştü
Alacak-verecek meselesi yüzünden arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Alacak-verecek meselesi yüzünden arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Düştüğü yerde mahsur kalan işçi vinç yardımıyla kurtarıldı
Düştüğü yerde mahsur kalan işçi vinç yardımıyla kurtarıldı
Sis ortasında Marmara Denizi’nde korku dolu anlar
Sis ortasında Marmara Denizi'nde korku dolu anlar
Can yakan olay! 65 kişi öldü
Can yakan olay! 65 kişi öldü
İşte gezilmeye görülmeye değer Rum köyleri
İşte gezilmeye görülmeye değer Rum köyleri
Boşanmak istemeyince kendine sıktı
Boşanmak istemeyince kendine sıktı
Daha Fazla Video Göster