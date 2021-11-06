Zeytinburnu'nda düzenlenen yöresel günlerde sahnedeyken kalp krizi geçirdi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Zeytinburnu Belediyesi’nin Yöresel Günler etkinliğinde sahne alan Rumelili sanatçı Ramazan Günay kalp krizi geçirdi. Sahnede yere yığılan Günay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen Yöresel Günler etkinliğinde Zeytinburnu Tüm Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği Sahne aldı. Renkli başlayan gecede misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu. İkramların ardından konser alanına geçildi. Önce sahneye Rumeli Halk Oyunları ekibi çıktı. Ardından ise Rumeli'nin tanınmış isimleri Arif Şentürk ve Ramazan Günay, birlikte el ele çıktı. Ardından iki sanatçı türkü söylemeye başladı. Tam bu sırada Rumelili sanatçı Ramazan Günay, bir anda yere yığıldı. Yere yığılan sanatçının yardımına görevliler ve Belediye Başkanı Ömer Arısoy koştu. Kalp krizi geçiren sanatçıya masajı yapıldı. Ardından hastaneye kaldırılan sanatçı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı.