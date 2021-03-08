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Zeytin yaprağı çayı koronavirüse karşı etkili! | Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?

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Giriş: 08.03.2021 08:57
Güncelleme:08.03.2021 09:03
Sofraların vazgeçilmezi zeytin ve yağının, yaprağı da mutfağa girdi. Uzmanlar koronavirüse karşı etkili olan zeytin yaprağı çayının günde bir iki fincan tüketilmesini öneriyor. Peki şifa deposu çay nasıl yapılıyor? Ayrıntılar haberimizde...

Zeytin ve yağı kadar yaprağı da şifa kaynağı. Yüksek tansiyonu, yüksek kolestrolü, kan şekerini düşürücü etkiye sahiptir.

Yaşlanma karşıtı özelliğe sahip zeytin yaprağı çayı koronaya karşı da etkili. Korona karşı her gün tüketilmesi ise önemli. Uzman isim "günde bir iki fincan tüketilmesi gayet güvenli aralıktadır. Aşırı tüketilirse karaciğer ve böbreğin yükünü arttırmaktadır. Bu da kan değerlerinde yüksek üre ve ürik asite sebep olur." dedi.

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