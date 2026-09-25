Siber alanda suçla mücadele hızlanıyor: Dezenformasyonla mücadele büroları kuruluyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, siber alanda işlenen suçlarla daha etkin mücadele edilmesi ve dijital mecralarda suç teşkil eden dezenformasyon faaliyetlerinin hızlı şekilde takibi amacıyla adliyelerde yeni bir yapılanmaya gidileceğini açıkladı. Adalet Bakanlığı tarafından 175 Ağır Ceza Merkezi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıyla “Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları” kurulması kararlaştırıldı. Bürolarla çocukları ve gençleri suça, şiddete ve istismara yönlendiren içeriklerden kişilik hakları, özel hayat, can ve mal güvenliğini hedef alan dijital paylaşımlara kadar suç niteliği taşıyan içeriklerin tespiti ve gerekli adli süreçlerin daha hızlı yürütülmesi hedefleniyor.