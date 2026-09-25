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EPDK'dan elektrikli araç sahiplerine müjde: Şarj istasyonlarında yüksek güçlü depolama dönemi başladı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

EPDK'dan elektrikli araç sahiplerine müjde: Şarj istasyonlarında yüksek güçlü depolama dönemi başladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikli araç şarj istasyonlarına entegre edilen depolama sistemlerindeki güç sınırlandırmalarını kaldırdı. Yeni düzenlemeyle şebeke kapasitesi artırılmadan yüksek güçlü şarj hizmeti sunulabilecek, yoğun saatlerde bataryalarda depolanan elektrik araçların şarjında kullanılabilecek. A Haber muhabiri Kübra Bal, düzenlemenin istasyonlara ve elektrikli araç kullanıcılarına getireceği yenilikleri aktardı.

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