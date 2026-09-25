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Balkanlardan serin ve yağışlı hava geliyor! Adil Tek uyardı: Sıcaklıklar düşüyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Balkanlardan serin ve yağışlı hava geliyor! Adil Tek uyardı: Sıcaklıklar düşüyor

Türkiye, hafta sonundan itibaren Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, yağışların önce Trakya ve İstanbul'da, ardından Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Ege'nin kuzeyinde etkili olacağını belirtti. Tek, İstanbul'da sıcaklıkların yeni haftada 19 dereceye kadar düşeceğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de hafta sonu yeni sistemle sıcaklıkların batı ve iç bölgelerde azalacağını duyurdu.

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