Zeytin üreticilerine erken hasat uyarısı

Ulusal Zeytin Konseyi Antalya Temsilcisi Zafer Tan, üreticilere zeytin hasadının başladığı bu günlerde çok erken yapılan hasadın ekonomik kayba yol açacağı uyarısında bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN