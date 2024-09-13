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Zeytin üreticilerine erken hasat uyarısı

Zeytin üreticilerine erken hasat uyarısı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.09.2024 16:23
Ulusal Zeytin Konseyi Antalya Temsilcisi Zafer Tan, üreticilere zeytin hasadının başladığı bu günlerde çok erken yapılan hasadın ekonomik kayba yol açacağı uyarısında bulundu.
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Zeytin üreticilerine erken hasat uyarısı
Zeytin üreticilerine erken hasat uyarısı
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