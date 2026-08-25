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Erdoğan’dan Ahlat’tan dünyaya sert mesaj: “Kanlı senaryolara izin vermeyeceğiz”
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Erdoğan’dan Ahlat’tan dünyaya sert mesaj: “Kanlı senaryolara izin vermeyeceğiz”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat’ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada Terörsüz Türkiye sürecinin güç kazandığını belirterek siyasi partilere ve tüm kesimlere çözüm çağrısında bulundu. Bölgedeki gelişmelere ilişkin de sert mesaj veren Erdoğan, “Bölgemizle ilgili hangi kanlı senaryoların yazılmaya çalışıldığını görüyoruz. Allah'ın izniyle bunların hayata geçirilmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

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