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Zeynep Üzbaş'ın katil zanlısı babasından şoke eden ifade: Yangın mumdan çıktı

İHA
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Giriş: 27.07.2021 08:56
İstanbul'un Esenler ilçesinde 20 yaşındaki öz kızını boğarak öldürdükten sonra bileklerini kesip intihara kalkışan ve evini ateşe veren baba Hamdin Üzbaş cezaevine gönderildi. Baba, hastanedeki tedavisinin ardından polise verdiği ilk ifadesinde iddiaya göre "Kızımla aynı kafede çalışıyorduk. Orada tartışmıştık, eve geldik, alkol aldım" dedi.
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