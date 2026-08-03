Güllü'nün ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı: Dosyadaki dikkat çeken detaylar

Arabesk müziğin ünlü ismi Güllü'nün ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı. Dosyada yer alan değerlendirmeler, mesaj kayıtları, ses analizleri ve bilirkişi raporlarına ilişkin detaylar gündeme geldi. İddianamede, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildiği, Sultan Nur Ulu hakkında ise yalan tanıklık suçundan hapis cezası istendiği aktarıldı. Güllü cinayeti iddianamesindeki son gelişmeler, A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır tarafından canlı yayında değerlendirildi.