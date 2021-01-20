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Zayıflamak isterken mağdur oldu! Esra Mansuroğlu: Beni yanmaktan çok iftira yaraladı

A Haber
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Giriş: 20.01.2021 11:04
Güncelleme:20.01.2021 11:21
İzmir'de yaşayan Esra Mansuroğlu'nun hayatı gittiği estetik merkezinde uygulanan işlem nedeniyle kabusa döndü. Zayıflamak isterken vücudunda derin yanıklar oluşan kadın kendisini mağdur eden güzellik merkezinden şikayetçi oldu. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

İzmir'de yaşayan Esra Mansuroğlu'nun hayatı gittiği estetik merkezinde uygulanan işlem nedeniyle kabusa döndü. Zayıflamak isterken vücudunda derin yanıklar oluşan kadın kendisini mağdur eden güzellik merkezinden şikayetçi oldu. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

Zayıflamak isterken mağdur oldu! Esra Mansuroğlu: Beni yanmaktan çok iftira yaraladı ZAYIFLAMAK İSTERKEN MAĞDUR OLDU! ESRA MANSUROĞLU: BENİ YANMAKTAN ÇOK İFTİRA YARALADI

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