Zayıflamak isterken mağdur oldu! Esra Mansuroğlu: Beni yanmaktan çok iftira yaraladı

İzmir'de yaşayan Esra Mansuroğlu'nun hayatı gittiği estetik merkezinde uygulanan işlem nedeniyle kabusa döndü. Zayıflamak isterken vücudunda derin yanıklar oluşan kadın kendisini mağdur eden güzellik merkezinden şikayetçi oldu. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

İzmir'de yaşayan Esra Mansuroğlu'nun hayatı gittiği estetik merkezinde uygulanan işlem nedeniyle kabusa döndü. Zayıflamak isterken vücudunda derin yanıklar oluşan kadın kendisini mağdur eden güzellik merkezinden şikayetçi oldu. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.