Zayıflamak isterken mağdur oldu! Esra Mansuroğlu: Beni yanmaktan çok iftira yaraladı

"BENİ YANMAKTAN ÇOK İFTİRA YARALADI"

Mağdur kadın, "Ben şirketin kurucusundan etkileniyormuşum ve hiçbir şekilde cevap alamadığım için bu davayı açmışım imajını sergilediler. Ben bunu kabul edemem. Benim için yanmaktan daha daha kötüydü." ifadelerini kullandı.