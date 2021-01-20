Zayıflamak isterken mağdur oldu! Esra Mansuroğlu: Beni yanmaktan çok iftira yaraladı
İzmir'de yaşayan Esra Mansuroğlu'nun hayatı gittiği estetik merkezinde uygulanan işlem nedeniyle kabusa döndü. Zayıflamak isterken vücudunda derin yanıklar oluşan kadın kendisini mağdur eden güzellik merkezinden şikayetçi oldu. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.
YAŞAM A Haber
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Daha iyi bir görünüme kavuşmak isterken hayatı kabusa döndü.
İzmir'de yaşayan 43 yaşındaki Esra Mansuroğlu, zayıflamak için 13 Kasım 2018 tarihinde estetik merkezine gitti.
Mansuroğlu'nun vücudunda yanıklar oluştu.
Mağduriyetinin giderilmesi için merkeze başvurdu ancak geri dönüş alamadı.
"BENİ YANMAKTAN ÇOK İFTİRA YARALADI"
Mağdur kadın, "Ben şirketin kurucusundan etkileniyormuşum ve hiçbir şekilde cevap alamadığım için bu davayı açmışım imajını sergilediler. Ben bunu kabul edemem. Benim için yanmaktan daha daha kötüydü." ifadelerini kullandı.
Söz konusu estetik merkezinin sahibi de kendisine yöneltilen iddiaları reddetti.