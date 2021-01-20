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Zayıflamak isterken mağdur oldu! Esra Mansuroğlu: Beni yanmaktan çok iftira yaraladı

'de yaşayan 'nun hayatı gittiği estetik merkezinde uygulanan işlem nedeniyle kabusa döndü. Zayıflamak isterken vücudunda derin yanıklar oluşan kadın kendisini mağdur eden güzellik merkezinden şikayetçi oldu. Detayları muhabiri aktardı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Zayıflamak isterken mağdur oldu! Esra Mansuroğlu: Beni yanmaktan çok iftira yaraladı

Daha iyi bir görünüme kavuşmak isterken hayatı kabusa döndü.

Zayıflamak isterken mağdur oldu! Esra Mansuroğlu: Beni yanmaktan çok iftira yaraladı

İzmir'de yaşayan 43 yaşındaki Esra Mansuroğlu, zayıflamak için 13 Kasım 2018 tarihinde estetik merkezine gitti.

Zayıflamak isterken mağdur oldu! Esra Mansuroğlu: Beni yanmaktan çok iftira yaraladı

Mansuroğlu'nun vücudunda yanıklar oluştu.

Zayıflamak isterken mağdur oldu! Esra Mansuroğlu: Beni yanmaktan çok iftira yaraladı

Mağduriyetinin giderilmesi için merkeze başvurdu ancak geri dönüş alamadı.

Zayıflamak isterken mağdur oldu! Esra Mansuroğlu: Beni yanmaktan çok iftira yaraladı

"BENİ YANMAKTAN ÇOK İFTİRA YARALADI"

Mağdur kadın, "Ben şirketin kurucusundan etkileniyormuşum ve hiçbir şekilde cevap alamadığım için bu davayı açmışım imajını sergilediler. Ben bunu kabul edemem. Benim için yanmaktan daha daha kötüydü." ifadelerini kullandı.

Zayıflamak isterken mağdur oldu! Esra Mansuroğlu: Beni yanmaktan çok iftira yaraladı

Söz konusu estetik merkezinin sahibi de kendisine yöneltilen iddiaları reddetti.

Zayıflamak isterken mağdur oldu! Esra Mansuroğlu: Beni yanmaktan çok iftira yaraladı

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