15 Ekim 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Zamansız ve mekansız bir yerde geçen hikaye: Dullar! Nesibe Sena Ayın'dan yeni projesi için destek çağrısı
Bilinmeyen bir dönemde, bir toplulukta evli çiftlerden karı veya koca vefat ettiğinde dul kalan da eşiyle birlikte “çift cenazesi” adı verilen geleneğe uygun olarak zehirli otlar yedirilip toprağa verilen bir hikayeyi anlatan "Dullar" adlı kısa film Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan kısa film yapım desteği aldı. Dullar' kısa filminin yönetmeni ve senaristi Nesibe Sena Ayın, film için fon arayışında olduklarını belirterek, "Ben ve ekibim desteklerinizi bekliyoruz" dedi.