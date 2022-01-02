02 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yüzüne demir saplandı | Korkunç olay

Yüzüne demir saplandı | Korkunç olay

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.01.2022 19:02
Güncelleme:02.01.2022 19:02
Niğde'de koşarken düşen 10 yaşındaki Suriyeli İsa Nasır'ın yüzüne, beton bloktaki demir saplandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Halepli İsa Nasır, arkadaşlarıyla birlikte Hudavet Hatun Parkı'nda oynarken evlerine doğru koşmaya başladı. Duvarın üzerinde dengesini kaybeden İsa, bahçeye düştü. Düştüğü yerde bulunan beton bloktaki demir, İsa'nın yüzüne saplandı. Acı içerisinde kıvranan çocuğun yüzüne saplanan demiri görenler hemen sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi.

KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Niğde Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, İsa'nın yüzüne saplanan demiri elektrikli testere ile keserek onu demir bloktan kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen İsa, ameliyata alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yüzüne demir saplandı
Yüzüne demir saplandı
Köpeğe ateş edip yaralayan kişi yakalandı
Köpeğe ateş edip yaralayan kişi yakalandı
Gümüşhane’de 62 köy yolu ulaşıma kapandı
Gümüşhane'de 62 köy yolu ulaşıma kapandı
Ölümle burun buruna! Alev topuna döndü
Ölümle burun buruna! Alev topuna döndü
Aniden bastıran kar sürücüleri yolda bıraktı
Aniden bastıran kar sürücüleri yolda bıraktı
Atatürk Stadyumu’nda yangın
Atatürk Stadyumu'nda yangın
Şişeden çıkan profesörü şoke etti
Şişeden çıkan profesörü şoke etti
Bir sokak köpeği saldırısı daha Ankara’da!
Bir sokak köpeği saldırısı daha Ankara'da!
Kedilerin derisini yüzdüler ihbarından bakın ne çıktı
Kedilerin derisini yüzdüler ihbarından bakın ne çıktı
9 saatini 2 metrekarelik asansörde geçiriyor
9 saatini 2 metrekarelik asansörde geçiriyor
FOX’a Maske Kimsin Sen? tepkisi
FOX'a "Maske Kimsin Sen?" tepkisi
Bir ayda 86 kişi sahte içkiden öldü!
Bir ayda 86 kişi sahte içkiden öldü!
Daha Fazla Video Göster