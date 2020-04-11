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11.04.2020

Yüzlerce yıllık geleneği yaşatıyor! Sarıyer'de ibadete kapatılan caminin kapıları hayır için ihtiyaç sahiplerine açıldı | Video

Sarıyer Dedeman Cami'sinin genç imamı Abdulsamet Çakır, cemaatle ibadete kapanan caminin kapısını hayır için tekrar açtı. İhtiyacı olan alıyor, imkanı olan ikram ediyor. Çakır, başlattığı kampanyanın tüm Türkiye'ye yayılmasını istediğini söyledi.

Sarıyer'deki Dedeman Camisi İmamı Abdulsamet Çakır, "İhtiyacı olan alsın, imkanı olan ikram etsin" diyerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ibadete kapatılan caminin kapılarını ihtiyaç sahiplerine açtı.

CAMİNİN RAFLARINI GIDA VE TEMİZLİK MALZEMELERİYLE DOLDURDU
Sarıyer Müftülüğüne bağlı din grubu görevlileri, Sarıyer Kaymakamlığı ve Sarıyer Vefa Sosyal Destek Grubu ile beraber olarak çalışmalara devam ederken, Dedeman Camisi İmamı Abdulsamet Çakır, caminin raflarını gıda ve temizlik malzemeleriyle doldurdu.

İHTİYACI OLAN ALSIN, İMKANI OLAN İKRAM ETSİN
Başlattığı iyilik hareketine tüm Türkiye'den destek gelen Çakır, yüzlerce yıllık sadakataşı geleneğini bu zor günlerde tekrar canlandırmaya çalıştığını söyledi.

Camide toplanan malzemeler arasında süt, un, pirinç gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra temizlik ve mutfak ürünleri de yer aldığını belirten Çakır, "İhtiyacı olan alsın, imkanı olan ikram etsin" sloganıyla başlattıkları yardımlaşma örneğinin 5 gündür sürdüğünü anlattı.

Çakır, "Raflarda bir aileye ne lazımsa hepsi mevcut. Yağdan çaya, şekere, pirince, temizlik malzemelerine ve çocukların seveceği gıdalara kadar hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getirmeye çalışıyoruz." dedi.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI
Sosyal medyada diğer cami görevlilerine örnek olur amacıyla video paylaştıktan sonra güzel tepkiler aldıklarını dile getiren Çakır, "Gıdalar bizim marifetimizle veya mahalle halkımız sayesinde buraya konuldu. İhtiyaç sahipleri de gelerek ihtiyacı olduğu kadar alıyorlar." diye konuştu.

Raflarda yetişkinlerin yanı sıra küçük çocuklar da unutulmadı. Çocuklar için de mama, bisküvi, şekerleme gibi ürünler yer alıyor.

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