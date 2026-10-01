Sinop'ta balığa açılan polislerin teknesi alabora oldu: 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis aranıyor

Sinop'ta balık tutmak için denize açılan polis memurları Orhan Gazi Yetiş ve Numan Şen'in bulunduğu fiber tekne, motor arızasının ardından alabora oldu. Denizden çıkarılan Orhan Gazi Yetiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Numan Şen'i arama çalışmaları havadan ve denizden sürüyor. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, “Motor arızasının hemen ardından tekneyle karaya çıkmak için büyük uğraş verdiler” dedi.