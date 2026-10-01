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MSB'den Yunanistan'a "elektrik güzergahı" uyarısı: Türkiye hak ve menfaatlerinin koruyacak
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

MSB'den Yunanistan'a "elektrik güzergahı" uyarısı: Türkiye hak ve menfaatlerinin koruyacak

Milli Savunma Bakanlığı'nın Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'ndeki haftalık bilgilendirme toplantısında terörle mücadele, Irak, Doğu Akdeniz, Mekke Savunma İttifakı ve yeni hava araçları gündeme geldi. Başika-Zilkan Yerleşkesi'nin kademeli olarak Irak makamlarına devredileceği açıklanırken, İngiltere'den alınacak 12 C-130J'nin ilk 2'sinin Aralık'ta teslim edilmesi planlanıyor. A Haber muhabiri Yağmur Aksu, “İzinsiz hiçbir faaliyete izin verilmeyecek” mesajını aktardı.

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