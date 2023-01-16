Yüzlerce yıllık aşk mesajı! Arkeologlar çözdü

Büyük İskender'in Yunan Generali Antigonos'un lahdi üzerindeki 2 bin 500 yıllık mesaj arkeologlar tarafından tercüme edildi.Mesajda "Üzüntüden saçlarımı yoluyor ve duygularımı ağlayarak gösteriyorum" ifadeleri dikkat çekti.

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